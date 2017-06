Apvienojas, lai uzlabotu mācību programmas

Atslēgvārdi liepājas jūrniecības koledža | sadarbība | pārrobežu sadarbības programma

5. aprīlī Liepājas Jūrniecības koledža noslēdza vienošanos ar četrām mācību iestādēm no Lietuvas un Latvijas par Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta „Latvijas-Lietuvas elektronikas un augstsprieguma tehnoloģiju speciālistu mobilitātes un nodarbinātības uzlabošana” (LitLatHV, LLI-24) īstenošanu, portālu informē Liepājas Jūrniecības koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Piedaloties arī Liepājas Jūrniecības koledžai, pirmo reizi tika izveidots divu valstu piecu izglītības iestāžu konsorcijs, kas piedāvās apmācību topošajiem speciālistiem elektroinženierijas un augstsprieguma krasta tehnoloģiju jomā un jūrniecības nozarē.

„Konsorcija mērķis ir, apvienojot mācību iestāžu pūles, uzlabot Latvijas un Lietuvas topošo speciālistu mobilitāti un nodarbinātību, liekot lietā labāko praksi, pieredzi un katras partneriestādes spējas,” skaidro J. Zalomova. „Programmas ietvaros tiks izstrādāta jauna jaunatnes profesionālās ievirzes metode, kas, izmantojot pārvietojamo laboratoriju un veicot kopīgus izmēģinājumus, visās partnerinstitūcijās nodrošinās jauno speciālistu profesionālu izaugsmi elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju jomā,” pārliecināta ir projektu speciāliste. Vienlaikus ar līguma parakstīšanu starp visiem projektā iesaistītiem partneriem, Lietuvas Jūras akadēmijā notika arī vadības grupas tikšanās. „Līdz ar to var uzskatīt, ka projekta īstenošana oficiāli ir uzsākta,” norāda J. Zalomova.

Projekta vadošais partneris ir Lietuvas Jūras Akadēmija, sadarbības partneri: Liepājas Jūrniecības koledža, Kauņas Tehniskā koledža, Rīgas Tehniskās Universitātes Ventspils filiāle un Ventspils Tehnikums.

Projekta īstenošanas laiks paredzēts no šā gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31. martam.

Projekta kopējais budžets: 915 322,51 eiro (no tiem 778 024,10 eiro – 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 137 298,41 eiro – 15% līdzfinansējums). Liepājas Jūrniecības koledžas budžets projektā: 139 512, 25 eiro (no tiem 118 585,41 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 20 926,84 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums).

Vizītes laikā Latvijas un Lietuvas partneriem bija iespēja apmeklēt arī "Rietumu kuģu būvētavu", kas ir viena no lielākajām korporācijām kaimiņvalstī, kas apvieno astoņpadsmit dažādu specializāciju uzņēmumus, kuru pamatdarbība ir kuģu būves, kuģu remonta un pārbūves, ostas stividoru un noliktavu pakalpojumu jomā, kā arī metāla konstrukciju ražošanā un metālapstrādē. Savukārt šī gada jūlijā projektā iesaistīto iestāžu pasniedzējiem būs iespēja piedalīties apmācībās Kiprā, Limasolā. „Turp dosies arī trīs Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzēji - Vladimirs Solovjovs, Zigurds Purklāvs un Tatjana Makarova, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju elektroinženierijas un augstsprieguma tehnoloģiju jomā,” informēja J. Zalomova.

Projekta laikā tiks veikstas izveidoti 13 jauni studiju moduļi studentiem – visi partneri iesaistīsies mācību programmas izveidē, kas kopumā sastāvēs no trīspadsmit moduļiem divās valodās – angļu un katras iesaistītās valsts valodā. Divi no moduļiem tiks izveidoti Liepājas Jūrniecības koledžā – “Kuģa elektroinženierija un elektroniskā inženierija (Ship Electrical Engineering and electronic engineering)” un “Automātiskās un kontroles sistēmas kuģa energoapgādes iekārtās (Automatic and control systems for ship power equipment)”. Tāpat, iegādājoties modernu tehnisko aprīkojumu, plānota piecu specializētu praktisko laboratoriju izveide, kā arī katras partnerinstitūcijas uzstādītais aprīkojums un metodiskie materiāli būs pieejami visiem iesaistītajiem partneriem, kas ļaus ietaupīt ievērojamus resursus, jo tos nevajadzēs iegādāties katram atsevišķi.

Projekta īstenošanas laikā Liepājas Jūrniecības koledžā tiks uzstādīts tehnoloģiskais simulators Diesel-Electric LNG Carrier kuģa modelis. Lietuvas Jūras akadēmijā tiks izveidota HV (augstsprieguma) laboratorija un elektrotehnikas laboratorija. Savukārt Kauņas Tehniskajā koledžā tiks izveidota augstsprieguma testēšanas laboratorija, Rīgas Tehniskās Universitātes Ventspils filiālē – elektroinženierijas laboratorija, bet Ventspils Tehnikumā – pārvietojamā laboratorija.

Projekta ietvaros projekta partneri izveidos metodiskos materiālus un iztulkos tos atbilstoši modernizētajām un uzlabotajām mācību un kvalifikācijas celšanas programmām, kā arī nodrošinās jauniegādāto iekārtu lietošanas instrukciju tulkojumus lietuviešu un latviešu valodā. Kopumā tiks izstrādātas četrdesmit divas grāmatas elektroniskā versijā, astoņas grāmatas drukātā formā, kas būs pieejamas visiem iesaistītajiem partneriem, kā arī studentiem, nozarē strādājošajiem un citiem interesentiem.

Projekta ietvaros paredzēts trīspadsmit pasniedzējiem no visām partnerinstitūcijām uzlabot kvalifikāciju Kiprā, kā arī aptuveni 106 studentiem un strādājošiem speciālistiem būs iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju enerģētikas un augstsprieguma tehnoloģiju jomā, piedaloties pieredzes apmaiņas aktivitātēs, ekskursijās pie potenciāliem darba devējiem, treniņapmācībās, tikšanās, u.c..

Interreg Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.