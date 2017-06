Arhīvs ticis pie nozīmīga jaunieguvuma

Atslēgvārdi arhīvs | vēstures liecības | dokumenti

1948.gada 9.jūnijā UNESCO aizgādībā tika izveidota Starptautiskā Arhīvu padome, un 2007.gadā Starptautiskā Arhīvu padome savā ikgadējā pilnsapulcē atbalstīja lēmumu noteikt 9.jūniju par Starptautisko arhīvu dienu, portālam vēstīja Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Liepājas zonālā valsts arhīva vecākā eksperte Agnese Blūma.

Liepājas zonālais valsts arhīvs, sagaidot Starptautisko arhīvu dienu, no Liepājas Būvvaldes saņēmis glabāšanā Liepājas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes (DDP) izpildkomitejas Celtniecības un arhitektūras nodaļas tehnisko dokumentāciju.

Dokumenti lielākoties datēti par periodu no 1945.-1958.gadam, taču atsevišķās lietas atrodami dokumenti no pirmās Latvijas brīvvalsts laikiem un pat no 1880.gada.

Liepājas pilsētas DDP izpildkomitejas Galvenā arhitekta nodaļa (pārvalde) izveidota 1945.gada maijā, 1956.gadā mainījusi nosaukumu uz Celtniecības un arhitektūras nodaļu. Nodaļas galvenie pamatuzdevumi bijuši - pilsētas apbūves koordinācija, pilsētas teritorijā būvējamo ēku un celtņu projektu saskaņošana, apbūvējamo zemes gabalu piešķiršana organizācijām, kā arī individuālās celtniecības jautājumi - zemes gabalu iedalīšana un projektu saskaņošana.

Latvijas Nacionālā arhīva Liepājas zonālā valsts arhīva 321.fondā (Liepājas pilsētas DDP izpildkomitejas Celtniecības un arhitektūras nodaļa) apkopoti dokumenti (būvatļaujas, tāmes tehniskie projekti, rasējumi, uzmērījumi, akti par objektu pieņemšanu ekspluatācijā u.c.) par pilsētbūvniecību un objektu atjaunošanu un rekonstrukciju Liepājas pilsētā. Otrā pasaules kara postījumi Liepāja bija plaši, līdz ar to pirmajos pēckara gados likvidēja tā sekas – atjaunoja rūpnīcas, pilsētas transportu, dzīvojamās mājas u.c.

Fondā atrodami dokumenti par kinoteātra „Daile” Alejas ielā 9 remontu, skolas ēkas Alejas ielā 20 atjaunošanu, kioska un estrādes būvniecību Annas tirgū, Liepājas zīdaiņu nama pārbūvi Apšu ielā 3, Linoleja – Korķa rūpnīcas teritorijas paplašināšanu Atslēdznieku, O.Kalpaka (Sarkanarmijas) un Kapsēdes ielās, Pedagoģiskās skolas pārbūvi Baseina ielā, Pirts un veļas mazgātavas kombināta celtniecību Bāriņu ielā 17, maizes ceptuves atjaunošanu Brīvības ielā, Liepājas lopu uzbarošanas punkta / kūts jaunbūvi Cukura ielā 1, Pionieru nama ēkas pārbūvi Dzintaru ielā 23, Vendispansera un stacionāra kapitālo remontu E.Veidenbauma ielā 1, Kartonāžas fabrikas kapitālo remontu Ezera ielā 22, kinoteātra „Palass” pārbūvi Graudu ielā 27/29, kinoteātra „Viktorija” pārbūvi Graudu ielā 36, Liepājas kūrorta dezinfekcijas ēkas pārbūvi Hika ielā 14, meteostacijas jaunbūvi Ieroču ielā 9, gaļas fabrikas atjaunošanu Jaunā ostmalā, piena kombināta kapitālo remontu, tirgus paviljona jaunbūvi Jelgavas ielā, Apavu fabrikas paplašināšanu, Alus un maizes kombinātu pārbūvi, laikraksta redakcijas telpu pārplānošanu, tramvaja līnijas paplašināšanu u.c.