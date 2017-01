Arī liepājniekus sauc uz jauniem darbiem

Atslēgvārdi nāc līdzās! | cilvēki ar īpašām vajadzībām

Fonds "Nāc līdzās!" plāno jaunā gada darbus, tādēļ aicina pasākumos iesaistīties gan līdzšinējos, gan jaunus pasākumu un festivālu dalībniekus ─ bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. Arī no Liepājas un apkārtējiem novadiem.

Informācija par šā gada projektiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām var būt aktuāla jebkurā Latvijas vietā ─ uzsver fonda "Nāc līdzās!" vadītāja Sarma Freiberga. Tādēļ viņai šķiet svarīgi informēt par tiem pēc iespējas plašāku ļaužu loku.

Reģionālais integratīvais mākslas festivāls "Nāc līdzās!" Kurzemē notiks 23. martā Kuldīgā. Līdz tam laikam visi potenciālie dalībnieki aicināti pievērst uzmanību tam, ka šogad tas būs atšķirīgs no iepriekšējiem ar to, ka vērsts tieši latviešu kultūras mantojuma virzienā. Tādēļ priekšnesumam būs jābūt sasaistei ar kādu latviešu tautas pasaku, tautas dziesmām vai latviešu autora literāro darbu.

Līdz šim "Nāc līdzās!" ir bijusi gana laba sadarbība ar Liepājas un apkārtējo novadu skolām, skolotājiem, audzēkņiem ─ gan no Liepājas Speciālās internātpamatskolas, gan Lažas un Purmsātu speciālajām skolām, arī biedrības "Cerība. Ticība. Mīlestība". Atsaucīga bijusi arī talantīgā aizputniece Kristiāna Bērziņa. "Un varbūt, ka vēl kāds atsaucas," cer S. Freiberga. "Varbūt kāda biedrība, par ko vēl nemaz nekā nezinām, kāds jaunietis vai viņa vecāki." Līdz šim tieši individuālas atsaucības mazliet trūcis. Viņa piebilst, ka ir gana daudz jauniešu, kas neapmeklē dienas centrus un arī vairs nemācās. Šī varētu būt viena no iespējām.

"Nāc līdzās!" izsludinājis arī jaunu fotokonkursu, kurā var piedalīties jaunieši ar īpašām vajadzībām vecumā no 15 līdz 30 gadiem. Tā tēma ─ Latvija. Visdažādākajās izpausmēs un no visdažādākajiem skatupunktiem. Laiks tam ir visa šī gada garumā, bet labāk sākt fotografēt jau tagad, lai varētu paspēt noķert arī ziemas ainas ─ saka S. Freiberga. Tad no visiem kadriem autors varēs izvēlēties pašus labākos. Konkursa rezultātā tiks veidotas fotodarbu ekspozīcijas, veltītas Latvijas simtgadei.

Fonds "Nāc līdzās!" jau piecus gadus kopā ar fotogrāfu Jāni Medni sekmīgi praktizē fotomākslas apmācību jauniešiem ar īpašām vajadzībām. "Esam nākuši pie atziņas, ka fotomāksla ir viens no mākslas veidiem, kuros cilvēki ar īpašām vajadzībām var būt ļoti sekmīgi," norāda fonda vadītāja. "Fotografēšana ir ļoti demokrātiska, tā ļauj piedalīties ikvienam, kam vien ir fotoaparāts vai laba kamera mobilajā telefonā."

Vairāk informācijas par festivālu un konkursu var iegūt "Nāc līdzās!" mājaslapā.