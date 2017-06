Atzinīgi vērtē ātruma kontroles displeju lomu satiksmes drošības uzlabošanā

Atslēgvārdi satiksmes drošība | ātruma kontrole | displeji | grobiņa | A9

Grobiņas novads iesaistījās aptaujā par to, kādu rezultātu devusi braukšanas ātruma attēlošana uz displeja, portālam pastāstīja Grobiņas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pastore.

Kā zināms, Grobiņā tas notiek aiz degvielas uzpildes stacijas “Lukoil”, iebraucot Grobiņā no Liepājas puses.

Kā stāsta K.Pastore, Grobiņas pilsētā šogad, lai uzlabotu drošību, iecerēts realizēt arī gājēju pāreju projektu: “Būsim godīgi – Grobiņā nav nevienas tādas īsti pareizi ierīkotas gājēju pārejas, izņemot pie Iļģu apļa.”

Drošas braukšanas pamatprincips ir ātruma ievērošana saskaņā ar izvietotajām ceļa zīmēm, tomēr, piemēram, Vasaras saulgriežu laikā, steidzoties uz svinību vietu, autobraucēji mēdz pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus, tā SIA “Fima” mārketinga komunikācijas vadītāja Laura Geistarde-Šube.

“Sākotnēji būtiski autobraucējus ir brīdināt par pārkāpumu, nevis sodīt,” viņa turpina: “Kopš 2016.gada marta vairākās Latvijas pašvaldībās pakāpeniski ieviestas interaktīvās ceļa zīmes ar mērķi uzlabot ceļu satiksmes drošību konkrētos ceļa posmos. Par “pionieriem” var uzskatīt Smiltenes pilsētu, jo šī bija pirmā vieta, kur interaktīvie displeji tika izvietoti jau 2015. gadā. No uzstādīšanas brīža gan Grobiņas, gan Valmieras un Ādažu pašvaldību pārstāvji atzīst – pilsētā jūtami būtiski uzlabojumi ceļu satiksmes drošībā.”

18 interaktīvās ceļa zīmes nu jau vairāk nekā gadu ir uzstādītas 10 pašvaldību teritorijās. Garām braucošais autovadītājs ceļa zīmes displejā redz sava vadītā spēkrata braukšanas ātrumu, turklāt ar smaidošas vai bēdīgas emocijikonas palīdzību zīme signalizē, vai vadītājs ievēro atļauto braukšanas ātrumu.

Inteliģento transporta sistēmu (ITS) risinājumi jeb ātruma kontroles displeji lēnām, bet pārliecinoši tiek uzstādīti uz Latvijas autoceļiem, un ir manāmi nozīmīgi rezultāti.

“Braukšanas ātruma attēlošanas LED displeji būtībā atrisina vienu problēmu – ātruma ievērošanu. Un tas nav maz. Tas ir viens no mērķiem,” komentē Grobiņas novada domes izpilddirektors Uldis Vārna.

Viņš piebilst, ka interaktīvo inženiertehnisko risinājumu ieviešana uz Rīgas – Liepājas (A9) šosejas ir bijusi aktuāla jau labu laiku, jo tur notikuši ļoti daudz ceļu satiksmes negadījumi, tostarp ar letālām sekām uz gājēju pārejām, tomēr tagad situācija ir manāmi uzlabojusies.

Inteliģento inženiertehnisko risinājumu uzņēmuma SIA “Fima” valdes priekšsēdētājs Jānis Vilmanis saredz vairākas inovatīvas iespējas ITS attīstībai Latvijā: “Interaktīvie displeji ir efektīvs atgādinājums par atbildīgu braukšanu un viens no veidiem kā pievērst autovadītāja atkārtotu uzmanību ātruma samazināšanai. Tomēr saskatāmi arī citi iedarbīgi risinājumi. Pieredze rāda, ka ar vidējā ātruma kontroles risinājumu palīdzību ir iespējams būtiski kontrolēt ātruma ievērošanu garākā posmā, samazināt bojā gājušo skaitu, izvairoties no tautā dēvētā “ķengura efekta”, kas rada strauju bremzēšanu un atkārtotu ātruma palielināšanu pie foto radaru ierīcēm.”

J.Vilmanis arī min, ka gājēju pāreju labiekārtošana ir viens no pilsētvides attīstības soļiem drošas satiksmes nodrošināšanai. Ar ITS risinājumu palīdzību iespējams neregulējamām gājēju pārejām sistematizēti palielināt apgaismojumu īpaši gada tumšajā laikā.

Piemēram, sensori nosaka, kad cilvēks tuvojas pārejai, un izslēdz pazemināto apgaismojumu jeb gaidīšanas režīmu un ieslēdz 100% apgaismojuma režīmu tad, kad gājējs šķērso brauktuvi tādejādi brīdinot autovadītājus. Savukārt nekvalitatīvo ceļu problēmas risināšanai piemērota sistēma ir pasaulē aktuāls risinājumiem – svēršana kustībā, kas palīdzētu ilgtermiņā likvidēt sekas, ko rada pārkrautu kravas automašīnu intensīva piedalīšanās satiksmē.

Nozīmīga loma satiksmes drošības uzlabošanā ir arī radošiem risinājumiem un pašvaldību pašiniciatīvai. Uldis Vārna dalās Grobiņas pašvaldības pieredzē: “Ar pašvaldības iniciatīvu mēģinām rast dažādus risinājumus. Uz A9 šosejas tuvu gājēju pārejām izvietojām atstarojošus vikingu siluetus, kas atgādina kārtības sargus, tādējādi braucēji pievērš pastiprinātu uzmanību gājēju pārejām un samazina braukšanas ātrumu.”