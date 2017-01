Baznīcas uz tiesu

Svētā Jāņa luterāņu baznīca Aizputē. Tās draudze un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca gatavojas tiesai par vienu no senākajām baznīcu ēkām Kurzemē.

Turpinās tiesvedības saistībā ar luterāņu draudžu īpašumiem Liepājā un Aizputē. LELB pārstāvis Kaspars Upītis saka, ka Baznīca netiecoties pēc īpašumiem. Savukārt Liepājas Krusta draudzes juridiskais pārstāvis Renārs Briedis pauž aizdomas, ka tā var atļauties neievērot tiesiskuma principus.

Lai arī pēc vasarā piedzīvotajiem Liepājas Krusta draudzes dzīves satricinājumiem tai kopš augusta vidus atkal ir tā pati vadība, kas bija pirms lēmuma par izstāšanos no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas, un dievkalpojumus atkal notur Mārtiņš Urdze, draudzes pārstāvji nedomā, ka viss nokārtojies un saasinājumu vairs nebūs. Draudzes vadība vērsusies Administratīvajā tiesā.

Tā prasa atzīt par prettiesisku Uzņēmumu reģistra iepriekš pieņemtu un tagad spēku zaudējušu lēmumu par draudzes vadības maiņu, kā arī atcelt lēmumu ar novēlošanos pieņemt un pievienot dokumentiem LELB pārstāvei izsniegtu pilnvaru pārstāvēt draudzi.

Jūnija sākumā Krusta draudzes sapulce pieņēma lēmumu par izstāšanos no LELB. Jau rakstīts, ka tā nolēma pievienoties Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai ārpus Latvijas jeb LELBĀL pēc tam, kad LELB šopavasar lēma, ka tajā mācītāji var būt tikai vīrieši.

"No šī brīža, mūsuprāt, LELB vairs nebija nekādas varas un ietekmes attiecībā uz draudzi," saka draudzes pārstāvis advokāts Renārs Briedis. "Neskatoties uz to, 16. jūnijā ar draudzi nesaistīta persona iesniedza Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par [draudzes] vadības maiņu," viņš norāda, ka tai nebija pilnvaras to darīt. Advokāts uzsver, ka Uzņēmumu reģistrs tādēļ nedrīkstēja pat pieņemt izskatīšanai šo pieteikumu.

