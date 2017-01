Atslēgvārdi liepājas ledushalle | tualete | bezpajumtnieki

Otrdienas pēcpusdienā Liepājas ledushallē kāds zēns pēc treniņa devies uz tualeti, kur piedzīvojis pamatīgu izbīli, izdzirdot skaļu krākšanu un uz grīdas ieraugot aizmigušu biedējoša paskata vīrieti.

Sašutumu laikrakstam pauda zēna mamma, kura, tāpat kā citas jauno sportistu mātes, vēlējās noskaidrot, kāpēc klaidoņiem ļauts iekļūt sabiedriskajā iestādē un cik droši var justies bērni, kuri šeit trenējas.

Liepājas Pašvaldības policijas pārstāve Ineta Mikute "Kurzemes Vārdam" apstiprināja, ka otrdien policijas darbinieku patruļa no ledushalles uz atskurbtuvi nogādājusi vīrieti, kurš paša spēkiem nav spējis pārvietoties. "Aukstajā gadalaikā šādu gadījumu nav maz, kad cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas, turklāt alkohola reibumā, cenšas iekļūt jebkurā sabiedriskā ēkā un tur sasildīties," atzina I. Mikute. Viņa norādīja, ka nav tāda likuma nelaist kādu cilvēku sabiedriskā ēkā, ja vien viņš nav cilvēka cieņu aizskarošā stāvoklī, "bet klaidonis var paša spēkiem ieiet ēkā, pēc tam doties uz labierīcību telpu, kur iztukšot kādu blašķi un palikt guļam".

"Šāds gadījums ledushallē, šķiet, noticis pirmoreiz, bet Liepājas Olimpiskajā centrā, tāpat arī citās sabiedriskās ēkās, kā lielveikalā, stacijas ēkā u.c., tas nav nekas jauns, ka ziemas aukstajā laikā cenšas iekļūt un sasildīties cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas. Protams, viņi netiek ģērbtuvēs un tamlīdzīgās telpās. Bet sabiedriskā ēka ir pieejama jebkuram sabiedrības loceklim, arī tiem, ko dzīve ir apdalījusi, ir tiesības ieiet foajē vai apmeklēt publisko tualeti," norāda Liepājas Olimpiskā centra direktora vietnieks Raivo Špaks. "Kas pateiks, kuram ļauts ienākt un kuram ne? Mēs to neuzņemamies. Protams, ja cilvēks ir neadekvātā stāvoklī, palūdzam viņu iziet no ēkas. Bet no šīs problēmas neizvairīsimies, diemžēl ar katru gadu tā pieaug. Problēma jāskata kopumā, kā tā veidojas sabiedrībā, un risinājums jāmeklē valstiskā līmenī."