Biedrības namā uzzied īrisi

Atslēgvārdi ziedu izstāde | biedrības nams | īrisi | laimonis zaķis

No šodienas līdz 17.jūnijam Liepājas Latviešu biedrības nama foajē apskatāma īrisu ziedu izstāde. Balti un dzelteni, oranži un zili, mēļi un pat melni – tad dažādi eksemplāri ir atceļojuši uz Liepāju no dažādu ziedu mīļotāju dārziem.

Izstādē apskatāmi teju 150 dažādu šķirņu ziemcietīgāko un Latvijas klimatam piemērotāko īrisu ziedu. Biedrības nama foajē greznojas krāšņi īrisu ziedi no vietējās un ārzemju selekcijas, kuri uzplaukuši dārzos Bauskā, Kandavā, Rīgā, Tukumā un Jūrmalā. No vairāk nekā 500 šķirnēm, kas atrodamas šajos dārzos, uz Liepāju atvesti paši izcilākie eksemplāri.

Jūnija sākumā īrisu izstāde bija apskatāma arī Latvijas Dabas muzejā, ko apstiprina Latvijas Gladiolu draugu kluba prezidents, gladiolu un īrisu selekcionārs Laimonis Zaķis. "Jā, audzētāji tur ir pabijuši, bet

ziedi, kas šobrīd šeit izlikti, ir svaigi, griezti tikai vakar. Kolekcijas ir plašas, un šeit ir daudz kas tāds, kas Dabas muzejā nemaz nebija. Tad īrisi bija tikai sākuši ziedēt, šeit ir jau daudz vairāk saziedējis, mēs jau cīnāmies par vietu zem saules,"

smaidot sacīja L.Zaķis, norādot uz bagātīgi atvesto šķirņu skaitu. Ir arī neliels peoniju stūrītis, kolekcionāres Dzintras Jurevicas lolojums.

Izstādē apskatāmas arī jaunas un iepriekš neredzētas ziedu šķirnes un hibrīdi. L.Zaķis pastāstīja, ka no paša selekcijas nekur iepriekš nav bijušas izstādītas tādas šķirnes, kā 'Horizonts', 'Bišu vainags', 'Dāmu mīlulis'. Par godu likvidētajai Latvijas naudas zīmei, viena šķirne nosaukta par 'Sudraba latu'. Paša zieda krāsa ir sudraboti zilgans, raksturo L.Zaķis, kura gladiolu un īrisu lauki plešas Kandavas novadā.

Ar gladiolu selekciju viņš sācis nodarboties pirms vairākiem gadu desmitiem, bet astoņdesmito gadu vidū, kad Latvijā sākās īrisu "bums", pirmo reizi iepazinies ar jaunākajām ASV selekcionāru augsto bārdaino īrisu šķirnēm. Tā arī sākusies aizraušanās ar īrisiem. Kad savākta nopietna kolekcija, iemēģinājis roku selekcijas darbā.

Tā kā šodien biedrības namā noris Kurzemes reģionālā konference "Bērnu vajadzības – mūsu iespēja", oficiālā īrisu ziedu izstādes atklāšana paredzēta rīt, 16.jūnijā, pulksten 12. Izstādes apmeklētāji varēs sastapt arī Latvijas Gladiolu un īrisu biedrības pārstāvjus, lai saņemtu konsultācijas par šķirnēm un to, kā izvēlēties savam dārzam piemērotāko, uzzināt jaunākās modes tendences un uzklausīt padomus šo ziedu audzēšanā.

Izstādē piedalās Latvijas īrisu selekcionāri Laimonis Zaķis, Ilga Vinķele, Aleksandrs un Lolita Muhlinkini, Juris Bāze un kolekcionāri Dzintra Jurevica un Gunta Jēkabsone.

Izstādi košāku iekrāso radošās pilnveides studijas "Mākslas Pasāža RADI" dalībnieku darbi, šoreiz – īrisu ziedi dažādās tehnikās. Studijas vadītāja Ilze Elizabete Rasa pastāstīja, ka ar biedrības namu uzsākta sadarbība, un arī turpmākās ziedu – puķuzirnīši, liliju, gladiolu un dāliju – parādes papildinās studijas audzēkņu, vecumā no 4 līdz 12 gadiem, radītie darbiņi. "Mēs pagājušā gadā veidojām izstādi puķuzirnīšiem. Ļoti patika mūsu darbiņi, un šogad piedāvāja tos radīt uz katru ziedu izstādi." Vaicāta, vai starpposms ir pietiekams, lai to paspētu, I.E.Rasa sacīja, ka bērni tiekot galā veiksmīgi. Esot bijuši arī sarežģītāki uzdevumi par ziediem. "Cenšamies strādāt raiti. Līdzīgi kā plenēros, arī tur vienu uzdevumu nevar vilkt garumā."

I.E.Rasa uzskata, ka vasara ir skaists laiks, kad bērniem studēt dabu un ziedus. "Mēs pētām fotogrāfijas, kad ir iespēja dodamies skatīt ziedus ārā. Bet Liepājā konkrētie ziedi, kas izlikti izstādēs, ir maz. Plašāk tomēr redzami pārējie vasaras ziediņi." Studijas audzēkņi strādā ar gleznieciskajām tehnikām – klasiskajām un jauktajām. "Visa mācību gada laikā bērni apgūst dažādas tehnikas, un, kad nāk brīvāks uzdevums, kā tas ir šajās reizēs, viņi var izvēlēties, kādā darbu veidot. Nosacījums ir tikai viens – atveidot zieda raksturu. Tāpēc objekts tiek pētīts, – kā tas aug, zied, lai attiecīgi veidotos pareiza tā uzbūve. I.E.Rasa uzskata, ka katrs zieds ir interesants, un līdz šim bērniem tos atveidot bijis aizraujoši.

Īrisi ir plaši izplatīti dekoratīvie augi ar neiedomājami bagātīgu ziedu krāsu un nokrāsu dažādību. Ne velti šis mirdzošais, zaigojošais zieds tulkojumā no grieķu valodas nozīmē - varavīksne [iris]. Bārdainie īrisi ir ļoti populāra kultūra gan pasaulē, gan Latvijā, kur aktīvā audzēšanas apritē ir ap 1000 bārdaino īrisu šķirņu, bet pasaulē - vēl desmitiem reižu vairāk.

Jau desmito gadu īrisu ziedu izstādi organizē Liepājas Latviešu biedrības nams sadarbībā ar Latvijas Gladiolu un īrisu biedrību.

Uzziņai

Īrisu izstāde biedrības nama foajē apskatāma:

15. jūnijā no pulksten 11.00 līdz 18.00,

16. jūnijā no pulksten 10.00 līdz 18.00,

17. jūnijā no pulksten 11.00 līdz 17.00.

Ieeja – bez maksas.