Atslēgvārdi pilsētas dome | domes sēde | karogs | jāņa čakstes laukums

Ceturtdien, 18.maijā, notikušajā Liepājas pilsētas domes sēdē deputātiem tika prezentēts projekts "Karoga masta izbūve Jāņa Čakstes laukumā". Kā noskaidroja portāls, karoga masts iecerēts kā saules pulkstenis.

Ar Liepājas pilsētas pašvaldības lēmumu pašvaldības iestādei “Komunālā pārvalde” 2017.gada budžetā tika piešķirts finansējums tehniskā projekta un būvdarbu veikšanai karoga masta izbūvei Jāņa Čakstes laukumā.

Kā skaidro pašvaldībā, projekta realizācija ir saistīta ar Latvijas Republikas simtgades svinībām. Pēc finansējuma piešķiršanas tika uzsākta tehniskā projekta izstrāde, ko veica SIA “KIDEA” arhitekta Andra Kokina vadībā. Šā gada maijā tehniskais projekts jau ir iesniegts Būvvaldē.

Arhitekts Andris Kokins, prezentējot deputātiem tehnisko projektu, vispirms atgādināja, ka Jāņa Čakstes laukums iecerei nav izvēlēts nejauši: “Jāņa Čakstes laukums mastam izvēlēts vairāku iemeslu dēļ.

Pirmkārt, šī vieta saistās ar valstiski svarīgiem notikumiem. Otrkārt, laukums nosaukts Latvijas pirmā prezidenta vārdā.”

Arhitekts atzina: “Karogs gan izmērā ir liels, taču man pašam, kas ļoti atbalstu šo ieceri, gribējās ko vairāk, ko saistošu. Tādēļ strādājot pie šī projekta domāju ne tikai par tehniskajiem risinājumiem, bet arī par to, lai būtu kompozīcija, kas uzrunātu plašu sabiedrības daļu – gan cienījama vecuma cilvēkus, gan pašus mazākos.”

Lielizmēra karogi jau plīvo vairākās Latvijas pilsētās – ne vien Rīgā, bet arī, piemēram, Ogrē un Skrundā. Taču A.Kokina piedāvātais variants ir “Laika vērotājs”: “Jo laiks taču ir tik dažāds. Ir laika apstākļi. Ir pulksteņa laiks. Un ir arī politiskais laiks.”

Tādēļ pēc A.Kokina ieceres karoga masts atrastos Jāņa Čakstes laukumā Rožu ielas galā, tieši iepretim laukuma centrālajai asij. Karoga pakājē būtu puslodes formas zāliens, bet to no ielas norobežotu lēzeni soli: “Atlaižoties uz šī sola karogs būtu skatāms neikdienišķā rakursā, no apakšas.”

Bet pats karoga masts, kas paredzēts 35 metrus augsts, pildītu vēl kādu funkciju – būtu saules pulkstenis, ēna rādītu Liepājas laiku. Tumšajā diennakts laikā arhitekts iesaka karogu no apakšas izgaismot ar diviem prožektoriem.

A.Kokins iesaka nākotnē karoga masta vidu rotāt ar vainagu, kas simbolizētu Latvijas simtgadi: “Tādā tehnikā, kā, piemēram, Līvu koks.” Taču piebilst, ka viss projekts nebūt nav jārealizē uzreiz, to var darīt pakāpeniski, vispirms uzstādot karogu un to izgaismojot, tad ejot soli pa solim tālāk.

Deputātiem bija gan jautājumi, gan pretenzijas. Deputāts Naums Vorobeičiks bija satraucies, kur ņemt tik lielu karogu un kā to vajadzības gadījumā nomainīt.

Uz to Liepājas pilsētas domes izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos

Didzis Jēriņš skaidroja, ka pašvaldība ir izpētījusi: karogam var izmantot dažādu veidu materiālus:

“Vēl tiks izvērtēts, kurš no materiāliem varētu būt izturīgāks. Bet, ņemot vērā Liepājas vējus, rēķināmies, ka karogu laiku pa laikam nāksies mainīt.”

Savukārt opozīcijas deputāts Jānis Vilnītis pauda: “Labāk būtu ieguldīt līdzekļus cilvēkos.” Tad piebilda: “Ideja ir laba, bet vai atgulšanās uz soliņa nebūs necieņa pret valsts simbolu?”

A.Kokins tā nedomāja: “Uzskatu, ka karogs būs ievērojams ieguldījums cilvēkos – patriotiskajā audzināšanā.”

Beigu beigās deputāti, atmetuši priekšvēlēšanu gaisotnes ķildīgo noskaņojumu, nonāca pie secinājuma, ka karogs būs vizuāli iespaidīgs vides objekts, saistīts ar Latvijas Republikas simtgades svinībām.

Līdz ar to nu turpināsies projekta realizācija. Plānotais realizācijas termiņš ir 2017.gada 18.novembris. Un Liepājas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Rāts pauda, ka ļoti cer, ka izdosies iekļauties šajā termiņā.