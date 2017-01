Cik mēs esam gatavi dzīvei bez gāzes?

Atslēgvārdi gāze | apkure | liepājas enerģija | latvijas gāze

Sestdien Liepājas lielākie gāzes patērētāji saņēma "Latvijas gāzes" brīdinājumu, ka pilsētai tiek pārtraukta dabasgāzes padeve. Pēc trim četrām stundām trauksme tika atcelta – stāsta uzņēmuma "Liepājas enerģija" pārstāve Agija Tērauda. Iedzīvotāji savos mājokļos joprojām bija siltumā un to, ka uz pāris stundām kurināmā plūsma gāzes vadā bijusi pārtraukta, pat neizjuta. Kas notika un kādas sekas šādam pārtraukumam varēja būt – skaidro "Kurzemes Vārds".

Paldies dievam, sarežģījumi bija tikai uz īsu brīdi – saka uzņēmuma "Liepājas enerģija" valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs. Ja problēmas ar gāzes padevi būtu bijušas ilgākas – tādas bažas sākumā bija –, tad gan "situācija varēja būt diezgan nopietna". Taču, par laimi, gaisa temperatūra bija plusos, tas arī "Liepājas enerģijai" satraukumu darījis mazāku, un iedzīvotāji, visticamāk, nekādas lielās neērtības pat nepaguva izjust.

Pilsētas teritoriju no Karostas kanāla līdz Pērkones kanālam – tātad lielāko pilsētas daļu – "Liepājas enerģija" ar siltumu būtu varējusi nodrošināt, kurinot ar šķeldu, "un to darīt bezgala ilgi". Šķeldas tam pilnīgi pietiekot. Lai arī Tukuma ielas katlumāja darbojas tikai ar dabasgāzi, esot iespēja tās darbību pārslēgt uz kopējo tīklu, un tad no Kaiju ielas siltumenerģija nāktu arī uz Dienvidrietumu rajonu. Ezerkrastu ar siltumu jau tāpat apgādā Kaiju ielas termoelektrocentrāle.

Bet citviet, Zaļajā birzē, Karostā, nācās katlumāju darbu apturēt, jo tur vienīgais kurināmais ir gāze.

Tikko saņēmuši informāciju no "Latvijas gāzes" dispečerdienesta, "Liepājas enerģijas" darbinieki uzreiz brīdinājuši savus lielākos klientus – namu apsaimniekotājus, "Piejūras slimnīcu", Valsts un Pašvaldības policiju, skolas, bērnudārzus.

"Viss notika ļoti operatīvi un ātri." A. Suškovs piebilst, ka savā ziņā labi, ka tā bija brīvdiena, darbadienā situācija būtu nedaudz citādāka.

