Divi pretendenti apstrīd Liepājas tramvaja līnijas pārbūves konkursa rezultātus

Divi no četriem pretendentiem, kuri piedalījās konkursā par tiesībām veikt Liepājas tramvaja līnijas pārbūvi, apstrīdējuši konkursa rezultātus. Sūdzības iesniegušas AS "A.C.B." un AS "BMGS", liecina Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) informācija.

SIA "Liepājas tramvajs" iepirkumu komisija bija nolēmusi līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "Rīga tilti", kuras piedāvātā līgumcena ir 5,17 miljoni eiro. Kā aģentūru LETA informēja "Liepājas tramvaja" sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Gruntmane, par uzvarētāju tika atzīts trešais lētākais piedāvājums, bet sūdzības iesniedzēji bija piedāvājuši šos darbus veikt par zemāku cenu.

Kā uzsvēra Gruntmane, atbilstoši konkursa nolikumam piedāvājuma izvēles kritērijs bija nevis zemākā cena, bet gan saimnieciski izdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti iepirkuma procedūras dokumentos. Attiecīgi, izvērtējot konkursa pretendentus, visvairāk punktu saņēmis "Rīgas tiltu" piedāvājums. Plašāk iesniegtās sūdzības uzņēmuma pārstāve pašlaik nevarēja komentēt.

Kā ziņots, iepirkuma konkursā par tramvaja līnijas un tai piegulošās teritorijas kompleksu pārbūvi Liepājā tika saņemti četri būvnieku piedāvājumi. Personu apvienība "LNK, Monum" paredzētos darbus piedāvāja veikt par 6,62 miljoniem eiro, AS "A.C.B." piedāvājums bija 4,99 miljoni eiro, AS "BMGS" piedāvājums - 4,53 miljoni eiro, bet SIA "Rīgas tilti" piedāvājums - 5,17 miljoni eiro. "Liepājas tramvaja" iepirkuma komisija nolēma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "Rīgas tilti".

Projekts paredz gan Lielās ielas un tramvaja līnijas sakārtošanu, gan Tramvaja tilta paplašināšanu. Būvdarbus plānots sākt šogad un pabeigt 2019.gadā. Plānotās projekta kopējās izmaksas, kas paredz arī vairāku zemās grīdas tramvaju vagonu iegādi, ir 15,35 miljoni eiro, no kuriem Eiropas fondu finansējums paredzēts 13 miljonu eiro apmērā.