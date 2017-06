Domē neievēlētās partijas uzskata, ka koalīcija jāveido Liepājas partijai un LRA

Atslēgvārdi politika | pašvaldību vēlēšanas | koalīcija

Domē neievēlēto partiju līderi, tāpat kā lielākā daļa portāla aptaujāto Liepājas iedzīvotāju, uzskata, ka koalīcija jāveido latviskajām partijām – Liepājas partijai (LP) un Latvijas Reģionu apvienībai (LRA).

Nacionālās apvienības (NA) līdere Diāna Švānberga portālam atgādināja par memorandu, ko NA aicināja parakstīt pirms vēlēšanām.

Portāls jau informēja, ka Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" rosināja Liepājas partiju un biedrību "Liepājnieki", kas vēlēšanās Liepājā startēja Latvijas Reģionu apvienības paspārnē, parakstīt memorandu, vienojoties par apņemšanos jaunievēlētajā Liepājas domē neveidot koalīciju ar partijām "Saskaņa" un "Liepāja kvadrātā".

“Savu viedokli paudām, jau aicinot partijas parakstīt šo memorandu,” skaidro D.Švānberga: “Un šobrīd nekas nav mainījies. Mūsuprāt, mērķim Liepājā jābūt izveidot latvisku koalīciju.”

“Protams, ka koalīcija jāveido LP un LRA,” ir pārliecināts politiskā spēka "Nacionālā savienība Taisnīgums" līderis Kristers Krafts: “Jo Krievijas sponsorētām partijām Liepājas pilsētas domē nav vietas!”

"Vienotības" līderis Kārlis Strautiņš teic: “Koalīcija noteikti jāveido LRA un LP! Tas būtu lieliski, ja latviskās partijas spētu vienoties kopīgam darbam. Tiesa, man nekas nav pret “Saskaņu”, arī tā var risināt saimnieciskus jautājumus, bet labāk būtu, ja Liepājā pie stūres būtu latviskās partijas.”

Arī partijas "Liepāja kvadrātā" līderis Jurijs Hadarovičš, kurš savulaik atšķēlās no “Saskaņas”, uzskata, ka koalīcija jāveido LP un LRA: “Noteikti, par to nav jādomā ne minūti! Pirmkārt, tad strādās pieredzējuši cilvēki, tādi, kas saprot, kāda ir pilsētas pašvaldības struktūra, kā tā darbojas. Ja grib, lai pilsētā turpinās attīstība, nevis kaut ko graut, tad jāsadarbojas LP ar LRA. “Saskaņas” ievēlēto deputātu vidū nav profesionāļu.

Otrkārt, “Saskaņas” programma ir nereāla un neizpildāma. Tā ir populistiska. Treškārt, visa Liepāja redzēja, kādas nomelnošanas kampaņas pirms vēlēšanām rīkoja šis politiskais spēks. Tās jau robežojas ar kriminālpārkāpumu. Vai gribam, lai tāds stils turpmākos četrus gadus būtu arī domes darbam?”

Tāpat līdzīgs viedoklis visiem 5% barjeru nepārvarējušo politisko spēku līderiem ir attiecībā uz to, kam būtu jābūt jaunā sasaukuma pilsētas pašvaldības vadītājam – no spriedelējumiem viņi atturas. “Par mēru no komentāriem labāk atturēšos,” tā D.Švānberga. Tāpat izteikties atturas J.Hadarovičs: “Tas nebūtu korekti.”

Bet K.Strautiņš uzskata, ka tas ir jautājums, par ko jāvienojas ievēlētajiem politiskajiem spēkiem savā starpā: “Par mēru jāvienojas savstarpēji – vai saglabāt amatā līdzšinējo, vai arī mainīt.”