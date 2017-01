Atslēgvārdi hadarovičs jurijs | liepāja kvadrātā | politika

Divsimtā atbalstītāja Latviešu biedrības namā iesteidzas divdesmit minūtes pēc noteiktā laika, kad jāsākas jaunās partijas Liepāja kvadrātā" dibināšanas sapulcei. Skaidri samanāms Pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Jurija Hadaroviča, agrāk "Saskaņas" pārstāvja, atvieglinājums. Pēc Latvijas himnas nodziedāšanas zālē ienāk vēl trīs atbalstītāji.

Sestdienas rīts pie Rožu laukuma sākas rāmi un klusi. J.Hadarovičs biedrības nama telpas noīrējis no pulksten desmitiem, kad sākas dibinātāju reģistrācija. Spriežot pēc tā, ka partijas dibinātājs Pauls Leflērs vairāku automobiļu vadītājiem pa gabalu māj un telefonā skaļi skaidro, kurp jābrauc, saprotams, ka daļa no atbalstītājiem iebraukuši no citurienes.

"Mums nav vienalga, kas notiek šeit. Jaunie vienmēr dara kaut ko labāk nekā vecie," saka Andis (uzvārdu patur noslēpumā), kurš uz jautājumu: "Vai esat liepājnieks?" atbild mīklaini: "Jā. Gandrīz. Netālu no Liepājas. Tas ir noslēpums," bet P. Leflērs pienācis teic: "Jāsaka, no Grobiņas un viss, nu kas tur ir!" Andis varbūt pēc laika pārcelšoties uz Liepāju, tāpēc arī interesējoties par šo pilsētu.

Žurnālistiem dibināšanas sapulcē klātbūtne nav liegta, turpretī citu politisko spēku pārstāvjiem gan nākas palikt ārpusē. Sociālistiskās partijas biedrs Konstantīns Visockis pastāsta, ka gribējis redzēt, kāda būs noskaņa, domājot, ka varbūt partijas var apvienoties kopīgā sarakstā, startējot tuvajās pašvaldību vēlēšanās. Iekļūt sapulcē vēlas, bet ielaisti netiek arī Liepājas domes opozicionāru pārstāvji Atis Deksnis un Ģirts Kronbergs, kurš par to gluži sašutis – kā tā varot izturēties pret potenciāliem sadarbības partneriem.

"Liepājas kvadrāta" dzimšana nenorit bez kurioziem un incidentiem. Stundu pirms dibināšanas sapulces sākuma, kad vēl turpinās biedru reģistrācija, pie biedrības nama durvīm sāk patrulēt divi īpatnēja paskata vīri. "Sieviete, nobalsojiet par Juriju Hadaroviču. Viņš ir labs cilvēks," paraustot aiz piedurknes "Kurzemes Vārda" žurnālisti mudina viens no kungiem. Uz jautājumu, kur tad tā balsošana notiek, vīrietis norāda uz biedrības nama telpām. Uz žurnālistes pausto, ka vēl taču nav vēlēšanas, vīrieši noteic: "Nu priekšvēlēšanas."

"Tā ir provokācija," uzzinot par abiem aģitatoriem, smejas J. Hadarovičs. To pašu viņam nākas atkārtot arī partijas dibināšanas sapulcē, kurā viens no klātesošajiem pirms balsojuma par partijas priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšanu palūdza iespēju paust "atbalstu", bet faktiski iestājās pret Hadaroviču. No 204 partijas dibinātāju rindām trīs dezertēja jau aptuveni stundu pēc reģistrēšanās...

