"Dzīvības koks" aicina uz tikšanos

Atslēgvārdi dzīvības koks | onkoloģija

Kā portālu informēja onkoloģisko pacientu un viņu tuvinieku atbalsta biedrības "Dzīvības koka" Liepājas nodaļas vadītāja Ilze Vainovska, arī šajā gadā turpināsies "Dzīvības koka" tradīcija tikties katra mēneša otrajā otrdienā pulksten 17 Liepājas Sociālā dienesta mācību klasē.

Pirmā šā gada nodarbība notiks 10. janvārī, kuras laikā tiks pārrunātas biedrības ieceres visam gadam, kā arī tiks runāts par uzsākto sadarbības projektu ar jauniešu attīstības programmu "Go Beyond". Projekts paredz gan dažādas nodarbības biedrības biedriem, gan aktivitātes skolās no 18. janvāra līdz 18. februārim, atzīmējot arī 4. februāri – Pasaules Pretvēža dienu.