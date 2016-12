Gada nogalē pilsētas centrā būs satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi jaunais gads | satiksmes ierobežojumi

Saistībā ar Jaunā gada sagaidīšanas svinībām Liepājā būs noteikti vairāki satiksmes dalībnieku, tai skaitā gājēju, kustības ierobežojumi, aģentūru LETA informēja Liepājas Kultūras pārvaldes attīstības projektu vadītāja Daira Bērtule.

No 30.decembra plkst.8 līdz 1.janvāra plkst.6 būs slēgta autostāvvieta Zivju ielas posmā no viesnīcas "Līva" līdz Stendera ielai, kā arī Rožu laukuma auto stāvlaukums. Savukārt no 30.decembra plkst.17 automašīnām stāvēt un apstāties būs aizliegts Liepājas Universitātes stāvlaukumā starp F.Brīvzemnieka ielu un Lielo ielu, kā arī A.Pumpura ielā gar tipogrāfijas ēku.

Pirotehnikas montāžas un demontāžas laikā no 31.decembra plkst.9 līdz 1.janvāra plkst.6 tiks slēgta gājēju kustība skvērā pie Liepājas Universitātes. Pirms un pēc svētku uguņošanas, 31.decembrī no plkst.23.30 līdz 0.20, tiks ierobežota satiksmes kustība Lielās ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Kungu ielai.

Liepājas Kultūras pārvalde atgādina, ka pasākuma norises vietā aizliegts ienest sprādzienbīstamus priekšmetus un pirotehniku, asus priekšmetus, šaujamieročus un citas bīstamas lietas. Bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja pasākumā atļauta tikai vecāku pavadībā. Pasākuma teritorijā sabiedrisko kārtību uzraudzīs Liepājas pašvaldības policija.

31.decembrī liepājnieki un pilsētas viesi sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas. Lai pēc uguņošanas Rožu laukumā ikviens varētu ērti nokļūt mājās, tiks organizēti arī papildu tramvaja un autobusa reisi, kas arī būs bez maksas.

Jau ziņots, ka Jaunā gada sagaidīšanas svinības Rožu laukumā Liepājā sāksies 31.decembrī plkst.23. Pasākumā uzstāsies grupa "Musiqq" un pavadošo sastāvu no "MC orķestra", bet pusnaktī paredzēta svētku uguņošana.