Gadu mijā sveic kuplākās ģimenes

Atslēgvārdi ģimenes | kurzemes plānošanas reģions

Pēc Valsts prezidenta un Latvijas Pašvaldību savienības aicinājuma izvirzīt četras kuplākās ģimenes no katra Latvijas reģiona, lai piedalītos Rīgas pils Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumā, no Kurzemes plānošanas reģiona novadiem kopumā tika izvirzītas 18 ģimenes. Rīgas pils Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumā piedalījās 20 kuplākās un aktīvākās ģimenes no visas Latvijas, tai skaitā četras kuplākās ģimenes no Kurzemes plānošanas reģiona - Želnu un Starovecku ģimene no Liepājas, Graudužu un Van Der Venu (Van Der Veen) ģimene no Rucavas novada, Vecpuišu ģimene no Brocēnu novada un Kohu un Vinteru ģimene no Ventspils. Šajās ģimenēs aug seši līdz deviņi bērni, arī aizbildnībā esoši bērniņi un audžubērni, portālam pastāstīja Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas biroja administratore Ingeborga Bordāne.

Gadu mijas svētku laikā Kurzemes plānošanas reģionā, izsakot cieņu un atzinību, sveica arī pārējās no Kurzemes reģiona pašvaldībām izvirzītās 14 aktīvākās un kuplākās ģimenes - Saulīšu ģimeni no Saldus novada, Dīķu ģimeni no Nīcas novada, Makstnieku ģimeni no Talsu novada, Buļu ģimeni no Mērsraga novada, Cērpu ģimeni no Vaiņodes novada, Bergu ģimeni no Ventspils novada, Grosbahu ģimeni no Rojas novada, Zigneru ģimeni no Alsungas novada, Pavlovsku ģimeni no Kuldīgas, Baltrakovu ģimeni no Durbes novada, Jansonu ģimeni no Rojas novada, Siseņu ģimeni no Priekules novada, Baibas Šteinbergas un Kristapa Melbārža ģimeni no Kuldīgas novada un Zamarīšu ģimeni no Pāvilostas novada. Šajās ģimenēs aug trīs līdz seši bērni. Ģimenes vieno arī aktīva iesaistīšanās savu novadu un pilsētu sabiedriskajā dzīvē.