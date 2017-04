Gaidāmas izmaiņas maršrutā Liepāja-Vērgale un Liepāja-Ziemupe

Atslēgvārdi sabiedriskais transports | autobuss | liepāja-vērgale | liepāja-ziemupe

Atsaucoties Liepājas neredzīgo biedrības un Vērgales un Medzes pagasta iedzīvotāju lūgumam, no 2017. gada 1. maija gaidāmas izmaiņas maršrutos Liepāja–Vērgale un Liepāja–Ziemupe, portālu informēja SIA "Autotransporta direkcija" sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Izmaiņas veiktas, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk nokļūt rehabilitācijas centrā "Dvēseles veldzes dārzs", kā arī medicīnas iestādēs Liepājā. Tuvāko mēnešu laikā tiks vērtēts pasažieru pieprasījums reisos, kuru autobuss kursē līdz rehabilitācijas centram, lai lemtu par to saglabāšanu.

Maršruta Liepāja–Vērgale autobuss no Liepājas (Kuršu ielā) izbrauks 30 minūtes vēlāk – plkst.8.00, un laika periodā no 1. maija līdz 30. augustam pa ceļam apstāsies arī pieturā Laivenieki (plkst.8.48). Vērgales centrā autobuss būs plkst.9.00. Savukārt no Vērgales centra virzienā uz Liepāju autobuss izbrauks 45 minūtes vēlāk – plkst.9.05, un šī reisa autobuss brauks pa Grīzupes ielu, neiebraucot Grobiņā (līdz ar to no kustību saraksta izņemt pieturvieta Gūžas un Grobiņa). Pa ceļam šī reisa autobuss apstāsies arī pieturā Centrālā slimnīca. Attiecīgie reisi tiks izpildīti darbadienās.

Maršruta Liepāja–Ziemupe autobuss, kas no Ziemupes izbrauc plkst.16.45, laika periodā no 1. maija līdz 30. augustam pasažierus uzņems un izlaidīs arī pieturvietā Leivenieki (plkst.16.55). Reiss tiks izpildīts darbadienās un svētdienās.