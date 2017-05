Atslēgvārdi pilsētas dome | komitejas | satiksme | luksofori

Liepājas pilsētas domes deputāti šodien, 11.maijā, notikušajā Attīstības komitejas sēdē konceptuāli atbalstīja pārrobežu projektu "Satiksmes datu analīzes un gudrās satiksmes sistēmas ieviešana Liepājas un Panevežas pilsētās", portāls uzzināja Attīstības komitejas sēdē.

Kā skaidro Liepājas pilsētas pašvaldības Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova, deputātu lēmums nepieciešams, lai projektu “Par projektu "Satiksmes datu analīzes un drošības sistēmas ieviešana Liepājas un Panevežas pilsētās" ("The implementation of traffic data analyses and safety modeli in Liepaja and Panevezus City")” iesniegtu finansējuma piesaistei Interreg LAT-LIT 4.prioritātē “Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un pārvaldes rezultātā”.

Prioritātes specifiskais mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu efektivitāti, spēcinot kompetenci un sadarbību starp iestādēm”.

Pēc Elīnas Tolmačovas teiktā šī projekta ietvaros paredzēts aprīkot Brīvības ielas krustojumus ar transporta detektoriem, M.Ķempes ielas krustojumus ar gājēju akustiskiem signāliem, iebrauktuves pilsētā (A9 un A 11) aprīkot ar radaru zīmēm, nomainīt un pievienot esošā luksoforu vienotā vadības sistēmā četrus krustojumus (Brīvības – Jelgavas, Lielā – Graudu, Jūras – Graudu, Uliha – Peldu).

Projekta ietvaros plānots veikt sekojošas aktivitātes: luksoforu aprīkošanu; radara zīmju uzstādīšanu; pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumus; projekta publicitātes pasākumus.

Plānots, ka, īstenojot projektu, tiks uzlabota satiksmes kustība pilsētā, nodrošināti dati par satiksmes kustību dažādām institūcijām.

Liepājas domes deputāts Uldis Hmieļevskis projektu vērtē atzinīgi, uzsverot, ka tādējādi būtu iespējams pilsētā atvieglot satiksmi: “Piemēram, Brīvības ielā varētu būt tāds pats zaļais viulnis, kādu izdevies ieviest Zirņu un Ganību ielās.”

Projekta pārrobežu sadarbības aspekti ir Liepājas pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris un Paņevežas pilsētas pašvaldība.

Projektu plānots iesniegt līdz šā gada 31.maijam.

Projekta kopējais finansējums ir 165 000 eiro. LAT-LIT programmas finansējums sastāda 85 % jeb 140 250 eiro, Liepājas pašvaldības līdzfinansējums būtu 15% jeb 24 750 eiro. Pašvaldībai jāsedz pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums.