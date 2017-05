Gribam vairāk trenažieru

Atslēgvārdi pašvaldības vēlēšanas | vēlēšanas | pilsētvide | vecliepāja

Daudzpusīga izklaide un atpūta visām paaudzēm, tāpat arī ģimenēm draudzīga sociālā vide ir aktuālās tēmas, kuras bieži cilā Vecliepājā satiktie iedzīvotāji. Pilsētas centra daļā 20 liepājniekus "Kurzemes Vārds" uzrunāja ar jautājumu: kas mainījies jūsu dzīvē pēdējos četros gados, no vienām pašvaldību vēlēšanām līdz nākamajām?

Vecliepājā ļoti bieži nākas dzirdēt frāzes "pilsēta ir kļuvusi sakoptāka", "ir savāktāks", "sakārtotāka māju apkārtne", "ir mazliet labāk". Taču līdzās tām ir arī aizrādījumi, ka jaunās ģimenes pašvaldība varētu atbalstīt vairāk un dažādākos veidos nekā pašlaik. Liepājas Simfoniskā orķestra projektu vadītāja Liena Dāvida uzskata: "Protams, ir lietas, kas ir mainījušās un uzlabojušās. Ir uzcelta koncertzāle, atvērta lidosta, un jācer, ka būs reisi arī uz citām pilsētām, nevis tikai uz Rīgu. Bet vēl ir daudz lietu, pie kurām pilsētas vadībai jāstrādā. Tas ir atbalsts jaunajām ģimenēm – gan dzīvokļu, gan pabalstu, gan bērnudārzu jautājums. Lai brīvpusdienas būtu ne tikai sākumskolas klasēm, bet arī skolēniem līdz 9. klasei, jo bērns aug, bet vecāku izdevumi nesamazinās. Un sabiedriskais transports! Skolēniem jābūt bezmaksas mēnešbiļetei, lai viņi tiktu uz skolu un pulciņiem, un kaut kādu laiku to vajag arī māmiņām ar bērniņiem, lai viņas sabiedriskajā transportā varētu ar ratiem braukt. Tā ir liela problēma. Ja autobusā iestumjas māmiņa ar ratiem, sabiedrība uz to skatās ne pārāk iepriecinoši. Bet tramvajā māmiņa ar ratiem var iekļūt tikai tad, ja ir kāds, kas tos palīdz iecelt. Ceru, ka tie, kas būs nākamajā valdošajā koalīcijā, to mainīs un labos."

"Ne no viena neko negaidu. Mums aktuālas ir bērnudārzu rindas. Kā bērns piedzimst, tā jāstājas rindā. Cerams, līdz skolas vecumam sagaidīs!" saka tehnikuma pasniedzēja Daina Pūre, kas parkā auklē mazbērniņu.

Daiva Šmiukše velosipēda sēdeklītī ved meitiņu Melisu, viņa vērtē: "Protams, kaut kas ir attīstījies. "Dzintars" uzbūvēts, bērnu laukums atjaunots, bet tās izmaiņas nemaz nav tik lielas. Četros gados varēja vairāk izdarīt, ceļus vairāk sakārtot un vecās mājas. Meita iet dārziņā, "Varavīksnē", tur viņai sētā jāskatās uz apdegušo māju. Tiešām nezinu, kam tā pieder un kam tas būtu jāsakārto. Varbūt tas ir privātīpašums, bet jebkurā gadījumā, tad jāuzliek kaut kādas sankcijas. Briesmīgi izskatās, bet bērniem tur jāstāv un jāskatās."

Skolotājai Vitai Ļaudamai kājās ir skrituļslidas, rokas stūrē bērnu ratiņus, kuros ir jaunākā atvasīte, bet dēliņš skrituļo blakus patstāvīgi. Viņi ir no Velnciema, un vakarā, nākot no bērnudārza, izmanto tuvīno Jūrmalas parka veloceliņu. "Tik skaistā vietā kritizēt īsti negribas," viņa atzīstas. Taču gribētu, lai ietves būtu sakārtotākas. "Manā rajonā veloceliņš ir tikai vienā pusē, otrā pusē nav. Slidojam pa to pašu ceļu turp un atpakaļ. Nevar vienu apli izmest," viņa saka, piebilstot, ka tagad Liepājā tomēr ir plašākas iespējas, kur pavadīt brīvo laiku, nav jāsēž visu laiku mājās.

