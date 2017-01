Iedzīvotāji aicināti informēt par atkritumu apsaimniekošanā nepieciešamiem uzlabojumiem

Atslēgvārdi liepājas ras | atkritumi | atkritumu apsaimniekošana

Ceturtdien, 26. janvārī, notika Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izveidotās Konsultatīvās darba grupas otrā sanāksme, kurā pārrunāja aktuālo situāciju atkritumu apsaimniekošanā Liepājā, tostarp izsludināto konkursu līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei, portālam pavēstīja SIA “Liepājas RAS” pārstāvis Dzintars Hmieļevskis.

“Aicinām iedzīvotājus informēt “Liepājas RAS” par situācijām, kur klientam un atkritumu apsaimniekotājam neizdodas rast risinājumu, kā arī runāt ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem – līdz šim visas neskaidrības un problēmas kopīgiem spēkiem esam atrisinājuši,” stāsta Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas centra SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols.

Iedzīvotāji aicināti vērsties pie saviem pakalpojumu sniedzējiem vai arī “Liepājas RAS”, rakstot e-pastu uz adresi info@liepajasras.lv vai zvanot pa tālruni 63459091.

Konsultatīvās darba grupas sanāksmē ceturtdien tika izskatīta iedzīvotāju sūdzība par rēķinu pieaugumu četrās daudzdzīvokļu mājās Liepājā, kurām ir viens kopējs, brīvi pieejams atkritumu savākšanas laukums, bet katru ēku apsaimnieko cits apsaimniekošanas uzņēmums. Klātesot “Liepājas RAS”, Liepājas pilsētas domes, lielāko namu apsaimniekošanas uzņēmumu un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvjiem, konkrētā situācija tika pārrunāta un nākamajās dzīvokļu īpašnieku sapulcēs tiks piedāvāti iespējamie risinājumi.

Tāpat Konsultatīvā darba grupa pārrunāja atkritumu šķirošanas laukumu izveidi pie daudzdzīvokļu namiem, kā arī sakārtota atkritumu šķirošana kādam autoservisam Liepājā.

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vadītāji atzinīgi vērtē sadarbību ar Liepājas Pašvaldības policiju to iedzīvotāju apzināšanā, kuri līdz šim vēl nebija noslēguši jaunos līgumus par atkritumu izvešanu, līdz ar to nākamnedēļ gaidāma aktīva līgumu slēgšana. Gada sākumā līgumus par atkritumu apsaimniekošanu joprojām nebija noslēguši 400 klientu, savukārt līdz 26. janvārim to skaits ir samazinājies uz pusi.

“Līdz ar Pašvaldības policijas iesaistīšanos iedzīvotāji ir atkal aktivizējušies un ierodas “Vides pakalpojumu grupas” klientu apkalpošanas centrā, lai noslēgtu jaunus līgumus par atkritumu izvešanu. Katru dienu tiek noslēgti aptuveni desmit jauni līgumi,” stāsta “Vides pakalpojumu grupas” izpilddirektore Ramona Pitena. “Kā skaidro cilvēki, viņi nav pamanījuši, ka 1. decembrī mainījās atkritumu apsaimniekošanas kārtība, un viņiem atkritumi vairs netiek izvesti.”

Līdzīga situācija vērojama arī SIA “Eko Kurzeme”, kas Liepājā apsaimnieko teritoriju no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai.

Kopš aizvadītā gada 1. decembrī stājās spēkā jaunie līgumi par atkritumu izvešanu, par jaunās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu dzīvē atbildīgais uzņēmums “Liepājas RAS” saņēmis sešas iedzīvotāju sūdzības.

Divos gadījumos iedzīvotāji sūdzējušies par atkritumu izvešanas grafika neievērošanu, tāpat saņemtas sūdzības par nesamainītu atkritumu konteineri, nesaņemtu atkritumu izvešanas grafiku un vienošanos par atkritumu šķirošanas pakalpojumu. Janvārī saņemta viena sūdzība, kuras iesniedzējs bija neapmierināts ar pakalpojuma sadārdzināšanos decembrī.

Kopumā, sākot no 2016. gada oktobra, saņemti 38 telefona zvani un divas elektroniskas vēstules. Visi gadījumi attiecas uz Liepājas pilsētu. Visaktīvāk iedzīvotāji zvanīja oktobra nogalē, kad sākās līgumu pārslēgšana ar jaunajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.