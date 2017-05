Iedzīvotājus aicina iesaistīties Latvijas simtgades dāvanas projektā – "1836" ceļa veidošanā

Atslēgvārdi latvijas simtgade | projekts | pārgājiens

Fonds "1836" aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties Latvijas simtgades dāvanas projektā "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!", kura mērķis ir izveidot "1836" ceļu, informēja fonda pārstāvji.

Šogad plānots veikt 19 izpētes gājienus. Katru nedēļas nogali līdz 24.septembrim ikviens interesents ir aicināts piedalīties šajos gājienos.

Kā vēsta fonda pārstāvji, pirmais gājiens mūspusē – no Papes līdz Liepājai gar jūras krastu – notiks jau nākamajā nedēļas nogalē – no 20. līdz 21.maijam.

Interesentiem lūgums apstiprināt savu dalību "1836.lv" mājaslapā.

Gājiens sāksies sestdienas rītā vēsturiskā "Ķoņu ciema" "Mikjāņos", viesosies Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja zvejnieku sētā "Vītolnieki" un pirmajā dienā dosies līdz atpūtas kompleksam "Draudzība" Bernātos, kur gājējus sagaidīs Ziedoņa muzeja sagatavotais bibliobuss un nakts piedzīvojums "Varenā tumsa" muzeju nakts ietvaros.

Svētdien pēc svaigi ceptu bada pankūku nobaudīšanas un galējā Latvijas rietumu punkta "Zaļais stars" apmeklēšanas gājiens turpināsies līdz Liepājai, kur Jūrmalas ielas galā tiks ierakts kārtējais "1836" ceļa stabiņš.

21. maija vakarā pulksten 18.36 koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" notiks fonda "1836" koncerts. Ieeja ir bezmaksas.

Kā vēsta fonda pārstāvji, šovasar projektā tiks atzīmēti saulgrieži, kuru laikā katrā pierobežas pašvaldībā iedegs pa vienam ugunskuram "1836" ceļa posmos.

"Šogad plānojam kopā mērot apmēram 760 kilometrus garu ceļu, kas tiks sadalīts 19 posmos dažādās Latvijas pierobežas pusēs. Šajos saulgriežos, 21.jūnijā, tieši gadu pirms paredzētās ceļa atklāšanas, veiksim ģenerālmēģinājumu, iededzot pa vienam ugunskuram katrā pašvaldībā "1836" ceļa maršrutā. Šādi svinēsim ceļa atklāšanu nākamgad, iededzinot ugunskurus par godu mūsu valsts robežas kopējam 1836 kilometru garumam. Tāpat šogad turpināsim darbu pie ceļveža un ceļa tapšanai veltītās dokumentālās filmas veidošanas," par projekta attīstības gaitu stāsta viens no tā organizatoriem Enriko Plivčs.

Projekts "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!" sākts 2014.gadā ar mērķi izveidot vienojošu 1836 kilometrus garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai, pa kuru to varēs apiet, apbraukt vai aplidot, un izveidot ceļošanas infrastruktūru ar naktsmītnēm, izklaides un atpūtas vietām.

Pirmās ekspedīcijas un ceļi, pa kuriem var apiet apkārt Latvijai, apzināti 2015.gadā. No projekta sākuma izpētes gājienos pavisam noieti apmēram 650 kilometri, tāpat sākta arī Latvijas aplidošana un filmēšana no gaisa. Gājienos regulāri piedalās no 50 līdz pat 180 dalībniekiem. "1836" ceļu plānots atklāt Latvijas simtgadē 2018.gadā ar pasākumu saulgriežos.

Projektu atbalsta degvielas uzpildes staciju tīkls "Neste", kas nodrošina degvielu braucieniem apkārt Latvijai un uz pārgājienu sākumpunktiem.

Aktuālā informācija par projektu, gājienu plāniem un pieteikšanos gājieniem pieejama "1836.lv" mājaslapā.