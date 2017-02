Iesakņojas Liepājā

Atslēgvārdi liepāja | cilvēki

Laikā, kad vai ik dienas izskan informācija, par cilvēkiem, kuri aizbrauc ja ne pavisam no Latvijas, tad no Liepājas gan, piemēram, pārceļas uz galvaspilsētu, ir ievērojams skaits cilvēku, kuri, gluži pretēji, pārcēlušies no citām vietām uz Liepāju un te dzen saknes.

Zanda ar ģimeni uz Liepāju pārcēlās pirms diviem gadiem. “Lai gan mums ar Kurzemi iepriekš nebija bijusi nekāda saistība,” viņa stāsta. Pašai Zandai bija stabils darbs Rīgā, arī vīram bija darbs galvaspilsētā: “Mums Rīgā bija labi un interesanti darbi un pēc būtības varējām tā arī turpināt dzīvot. Bet bija sajūta, ka negribas bērnus audzināt Rīgas bruģī.”

Sākotnēja doma bijusi mazliet pamēģināt: “Un uzmanīgi paskatīties, kā te būs. Lai gan sākotnēji sirds dziļumos domāju, ka ilgāk par gadu ārpus Rīgas neizturēšu.”

Bet rezultāts ir tāds, ka Zandas ģimene Liepājā noenkurojusies uz palikšanu.

To vispārliecinošāk apstiprina nekustamā īpašuma iegāde mūsu pilsētā: “Pērnā gada nogalē nopirkām jau sev īpašumu pilsētas centrā un ar katru dienu aizvien vairāk un vairāk pārliecinos, ka Liepājā tiešām ir ideālākā vieta Latvijā, kur dzīvot un strādāt.”

“Liepāja tiešām ir pilsēta, kura sevī apvieno pasaules vērienu ar nelielas pilsētas ērtībām,” piebilst Zanda: “Tāpēc tā ir saistoša daudziem jauniem cilvēkiem un ģimenēm un tas nav tikai pliks reklāmas sauklis.”

Arī slavenības

Liepāju kā savu jauno mājvietu ir izvēlējušies gan no tuvām, gan tālām Latvijas vietām ieceļojuši cilvēki. Ne tikai tādi, kuri vienkārši atgriezušies savās dzimtajās mājās vai vismaz dzimtajā pusē, bet arī cilvēki, kuriem saknes ir citur. Lai gan tikpat labi ar savām zināšanām un profesionalitāti varētu darboties jebkur citur.

Piemēram, Inta Šoriņa kopā ar vīru Kristapu izbaudīja dažādas Londonas piedāvātās iespējas, bet atgriezās Latvijā, lai Liepājā nodibinātu multifunkcionālu kafejnīcu “Darbnīca”. Patlaban viņi audzina divus bērnus un priecājas par dzīvi Liepājā. Inta kļuvusi par jauno tūrisma biroja vadītāju, vīrs mājās nodarbojas ar tulkošanu un strādā attālināti.

Jaunā liepājniece ir SIA “Liepājas Reģionālā slimnīca” bērnu ķirurģe Marija Kraule, kuras dzimtā puse ir Bauska. Arī Marijas vīrs Egils Trušēlis, kurš pašlaik ir FK “Liepāja” un Liepājas futbola skolas direktors, ir jaunpienācējs Liepājā.

Liepājas sporta dzīvi ar jaunu enerģiju un zināšanām bagātina jaunais Tenisa skolas direktors Elans Strazdiņš, kurš ar ģimeni uz Liepāju pārcēlās no Ventspils. Elana sieva Kristīne Liepājā veic privāto uzņēmējdarbību, strādā tūrisma aģentūrā un ikdienā nodarbojas ar radošām aktivitātēm, piemēram, fotografēšanu.

Liepāju par savām mājām ir izvēlējusies arī jaunatvērtā restorāna “MO” darba komanda, kuru veido restorāna vadītājs Olafs Saulriets, šefpavāre Jolanta Bula, viesmīļi Romualds Gruntmanis un Dāvis Zemītis, bārmenis Juris Budņikovs, pavāri Jānis Pastors un Alvis Raciborskis.

Visi kolēģi ir bijušie rīdzinieki un iepriekš kopā kā vienota komanda strādājuši Rīgas restorānā “Koya”. Jāņa bērnības dzīvesvieta ir Auce, bet Alvja dzimtās saknes ir pat Rēzeknē. Ierodoties Liepājā, jaunie pilsētnieki atveda līdzi sapni par savu restorānu, un tā Liepājā dzima restorāns “MO”.

Olafs Saulriets ir arī viens no FK “Liepāja” dibinātājiem, kluba valdes loceklis un mārketinga vadītājs. Viņš Liepājā ar savu mārketinga aģentūru “Passport Productions” nodarbojas ar dažādu spora un kultūras pasākumu producēšanu.

Pēc daudzu gadu prombūtnes Briselē dzimtajā Liepājā atkal atgriezusies Baiba Bartkeviča. Viņa pašlaik bagātina Liepājas kultūras dzīves piedāvājumu, strādājot koncertzālē “Lielais dzintars” kā mākslinieciskā vadītāja.

Arī Liepājas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes Ingūna Tomsone uz Liepāju pārcēlusies kopā ar ģimeni. Viņa, kuru kolēģi raksturo kā vienu no vērtīgākajām attīstības plānošanas speciālistēm pilsētā, šobrīd ir bērnu kopšanas atvaļinājumā ar otro bērnu.

Uz Liepāju pārcēlusies arī valmieriete Linda Markus Narvila, kura nu jau arī ir uz palikšanu pavisam. Agrāk Linda strādāja izglītības ministrijā, bet tagad darbojas Liepājas izglītības lauciņā un atzinusi, ka tikai Liepājā kļuvusi pašapzinīgāka un noticējusi sev un savām spējām.

No Lielbritānijas un Liepāju pārcēlušies arī Jānis Jankovskis ar sievu Līgu. Viņi nodarbojas ar programmēšanu. Programmē ASV, Nīderlandei, Lielbritānijai. Sieva studē Liepājas universitātē.

Rīdziniece Guna Eglīte - vēstniecībās bijusi grāmatvede, HR Grieķijā, Japānā, Francijā, Lielbritānijā u.c. (HR Price Waterhouse Cooper birojā). Tagad arī viņa par mājām sauc Liepāju.

Protams, nedrīkst nepieminēt arī to, ka mūziķis Renārs Kaupers ar ģimeni arī pārcēlies uz dzīvi Liepājā.

No uzņēmēja – līdz mācītājam

Īpašs ir stāsts pat Liepājas Sv.Annas baznīcas mācītāju Andri Brikšķi. Viņš, būdams rīdzinieks, agrāk bija uzņēmuma “Milda” vadītājs, bet tad nolēma kaut ko dzīvē mainīt un nu ir mācītājs ne tikai Liepājas Sv.Annas baznīcā, bet kalpo arī Pāvilostā un Ziemupē.

Jautāts, kā tas iegadījās, ka no uzņēmēja kļuvis par mācītāju, A.Brikšķis portālam atzīst: “Pirms darba uzņēmumā “Milda” biju vēl daudzās citās pozīcijās, “Milda” bija nevis mana vienīgā, bet pēdējā darba vieta. Jau sākot darboties uzņēmumā “Milda” man bija ideja par mācītāju, paralēli četrus gadus mācījos akadēmijā.”

“Lielā mērā pavērsiens bija pakāpenisks. Saistīts ar iekšējiem procesiem, ar ticības jautājumiem. Tad bija pamudinājums no malas, tiku paaicināts un mani iedrošināja kļūt par mācītāju,” viņš turpina: “Kādu laiku šo iespēju apdomāju.”

Savukārt taujāts, kā rīdzinieks būdams, nonācis tieši Kurzemes rietumu piekrastē, A.Brikšķis klāsta: “Ceļš uz Liepāju lielos vilcienos ir ļoti vienkāršs, jo mans ticības ceļš bija ļoti cieši saistīts ar mācītāju Jāni Bitānu. Pirms es kļuvu par mācītāju, jau dzīvojot Rīgā es kļuvu par Sv.Annas draudzes locekli. Un līdz ar to notikumu attīstība ir diezgan organiska.”

Un turpina: “Runājot par laukiem, vienubrīd ģimenē mēs ļoti skaidri izjutām vēlmi dzīvot nevis pilsētā, bet laukos. Tas savukārt saistīts ar daudzām lietām. Cilvēkam šodienas apstākļos laukos ir iespēja piedzīvot atsevišķos gadījumos īstāku dzīvi.”

Un paskaidro: “Cilvēks pilsētā šodien ir siltumnīcas vidē. Viss ir labi. Vajag darbu, vajag naudiņu. Ir veikals. Viss ir nodrošināts. Aizej uz savu dzīvoklīti, vakarā skaties visas pārraides pēc kārtas. Laukos tu esi tuvāk realitātei. Protams, laukos dzīve ir arī organiskāka, dabīgāka un mierīgāka. Jo mūsdienās liela problēma ir stress. Lielpilsētā ir ļoti grūti no tā izvairīties.”

Uz palikšanu

Pašlaik Liepājā strādā pēdējo gadu rezidentūras studenti-jaunie ārsti, kuri arī, pilnīgi iespējams, Liepājā nolems palikt arī pēc rezidentūras beigām. Šādi speciālisti ir Aija Bundare-Evarte, kas ir topošā NMP ārste, Guna Retere − topošā infektoloģe un Mārtiņš Reteris − topošais traumatologs, kā arī Linda Šmaukstele − topošā rehabilitācijas ārste.

Guna Retere, kura pati ir rīdziniece, portālam pastāstīja, ka no vienas puses ir ieprecējusies vēju pilsētā – viņas vīrs Mārtiņš Reteris ir liepājnieks. Taču tas nav bijis iemesls, kādēļ abi tagad ir Liepājā.

Rīgā pat nav vēlējušies palikt.

“Uz Liepāju abi nācām mērķtiecīgi. Un arī pēc rezidentūras beigām plānojam te palikt,” stāsta Guna Retere: “Galvenokārt tas ir vides dēļ. Te ir daba, nav jāstāv ik dienu sastrēgumā. Un nav kā Rīgā, kad brīvdienās praktiski nav iespējas izbraukt pie dabas.”

Protams, arī jūra ir tas, kas jaunos mediķus vilina Liepājā. Taču par nebūtiskiem nevar nosaukt arī sadzīves apstākļus. Tiesa, Guna ar dzīvesbiedru nav to jauno ārstu skaitā, kuri saņem Liepājas pašvaldības stipendijas, taču, kā atzīst Guna Retere: “Liepājas Reģionālā slimnīca ļoti daudz nākusi pretī. Gan ar palīdzību mājokļa jautājuma risināšanā, gan ar rotaļu grupas atrašanu.”