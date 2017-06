Interese par velosipēdu nomu ar katru gadu pieaug

Atslēgvārdi velosipēdi | velo noma | velosipēdisti

Liepājā veloceliņu tīkla izveide sākta 2009.gadā, dodot būtisku grūdienu velo kustības attīstībai. Un šobrīd, iestājoties siltākam laikam, cilvēki labprāt izvēlas iepazīt Liepāju, sēžot videi draudzīgāka transportlīdzekļa – velosipēda – mugurā, jo infrastruktūra šai nodarbei ir ļoti piemērota. Liepājā ir vairāki nomas punkti, kas piedāvā velosipēdus izīrēt, ja nu gadījumā tā pašam nav.

Piemērota velo entuziastiem

Velosipēdus Liepājā var nomāt arī Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojā. Tā pārstāve, mārketinga speciāliste Sintija Pusaudze pastāsta, ka siltajā gadalaikā velo noma ir diezgan pieprasīts pakalpojums. "Šogad velo noma pēc viesu lūguma tika uzsākta agrāk kā citus gadus, un pēc iepriekšējo gadu pieredzes noteikti ilgs līdz septembra beigām, jo tieši pēdējos divos gados ir izteikti jauka atvasara," novērojusi S.Pusaudze.

Lai, braucot ar velosipēdu pilsētas apskate būtu ērtāka, ir izstrādāti vairāki maršruti – "Vecliepāja", "Noķer vēju jūrmalā!", "Karostas valdzinošais skarbums vai skarbais valdzinājums" un citi.

Pilsētas viesi to arī izmantojot, zina teikt S.Pusaudze. Kādas ir cilvēku atsauksmes, – vai Liepāja ir "izriteņojama"? "Atsauksmes ir ļoti labas," priecājas S.Pusaudze. Vēl joprojām cilvēkiem esot pārsteigums par to, cik Liepājā ir ērta velo infrastruktūra. "Liepāja ir ļoti piemērota velo entuziastiem un velo tūristiem," uzskata S.Pusaudze. Salīdzinājumā ar 2015.gadu, 2016.gadā pieprasījums pēc velo nomas pieaudzis par 8.51 procentiem. Vienlīdz populārs nomas ilgums ir no divām stundām līdz vienai diennaktij. Retāk izvēlas uz stundu un vairākām diennaktīm.

S.Pusaudze pastāsta, ka tūrisma informācijas birojs šobrīd iznomā 21 pašu īpašumā esošus standarta velosipēdus, 9 Liepājas autostāvvietu īpašumā esošus velosipēdus un trīs "Blue Shock Bike" elektrovelosipēdus. Īrēšanai pieejams arī viens trīsritenis pieaugušajiem, velopiekabes bērniem, ķiveres, bērnu sēdeklīši (kopā ar velosipēda īri). Iznomāt divriteni var sākot no 1.50 eiro stundā.

Uz jautājumu, vai šobrīd velo parks, kas ir tūrisma informācijas biroja rīcībā, ir pietiekami liels un vai riteņu pietiks visiem gribētājiem, S.Pusaudze teic, ka nolietotie velosipēdi ir aizstāti ar jauniem, kā arī ir veikta tehniskā apkope visam iepriekšējo gadu velo parkam, bet, atskatoties uz pagājušo sezonu un prognozējot pieaugumu velo nomas pakalpojumam, velosipēdu vajadzētu pietikt visiem.

Atvaļinājumu laikā velosipēdu noma esot vienlīdz pieprasīta kā darba dienās, tā nedēļas nogalēs, novērojusi S.Pusaudze. Izteikti nedēļas nogalēs vairāk šo pakalpojumu izmantojot Latvijas iedzīvotāji.

"Līdz šim mirklim viesi ir bijuši tiešām godprātīgi. Ir bijusi tikai viena situācija, kad viesis piemirsis velosipēdu uz ielas bez atslēgas,

bet arī toreiz mums piezvanīja ļoti godprātīgs Liepājas iedzīvotājs, kurš bija izlasījis uz velosipēda novietoto "Liepāja Travel" uzlīmi un velosipēda numuru. Arī toreiz velosipēds tika atgriezts pie mums bez bojājumiem."

S.Pusaudze apliecina, ka ir bijušas reizes, kad nomātāji jautājuši, vai velosipēdu var atdot kur citur, nevis tajā pat nomas novietnē, kur tas ir paņemts, taču tas esot bijis reti. "Nav tā, ka mēs par to nedomājam," atklāja S.Pusaudze. "Esam šo jautājumu pārrunājuši ar vairākiem iespējamajiem sadarbības partneriem." To, kad šī iecere varētu īstenoties, mārketinga speciāliste vēl atturējās minēt, jo "viss pašlaik ir sarunu procesā".

Līdz Karostai – 15 minūtēs

Uzņēmuma "Blue Shock Bike" elektrovelosipēdu iznomātājs Elgars Roga apliecina, ka vairāki viņu braucamrīki ir nodoti tūrisma informācijas birojam, kur tos var iznomāt. Plānots, ka pavisam drīz būs pieejami vēl trīs vai četri eksemplāri. Šādu riteņu noma nav lēta – maksa ir 10 eiro divās stundās, iespējams, tādēļ cilvēki pret tiem izturas saudzīgi un tīši nebojā, pieļauj E.Roga. "Pa visu pagājušo sezonu bija viens salauzts dubļu aizsargs un viena mīksta riepa. Manuprāt, tas ir ļoti labs rādītājs," uzskata Elgars. "Protams, ir kaut kādas nolietojuma pazīmes, piemēram, skrāpējumi vai kas tamlīdzīgs. Bet tas ir okei."

"Ka tu vari braukt tieši tāpat, kā ar parastu velosipēdu, baudot vēju, Liepāju, bet pieliekot pavisam minimāli savu spēku," E.Roga min priekšrocības. "Un tu vari apskatīt daudz vairāk objektu, vari pārvietoties daudz ātrāk, nekā ar parastu velosipēdu." No centra līdz Karostai varot aizbraukt 10-15 minūtēs. "Un tu nepavisam neesi noguris," uzsver Elgars. Enerģija ar vienu uzlādi pietiekot 40 - 50 kilometriem. To, kurp riteņbraucēji dodas, E.Roga nezināja sacīt, jo braucamrīki nav aprīkoti ar GPS sistēmu.

Vairāk elektrodivriteņus iecienījuši vietējie, Latvijas, tūristi, stāsta E.Roga. Ārvalstnieki sastādot vien 20 procentus.

Elgars daļēji piekrīt, ka, iespējams, tas ir tādēļ, ka pilsētas viesiem elektrovelosipēds neliekas nekas eksotisks, tie ir jau ierasta lieta. "Zinu, ka Rīgā agrāk elektrovelosipēdus izīrēja. Tagad vairāk nav. Tā kā Liepāja piedāvā ekskluzīvu preci."

Lai arī aktīvās atpūtas preču tirgotājs "Gandrs" Liepājā ir tikai pusgadu, interese par velosipēdu nomu esot jūtama, apliecina SIA "Gandrs" mārketinga vadītāja Laura Šembele. Iemesli, kāpēc cilvēki izvēlas nomāt velosipēdus, ir ļoti daudz un dažādi, norāda L.Šembele. "Vieni nomā velosipēdus, jo vēlas doties izbraucienā, bet pašiem sava nav, citi ierodas apskatīt Liepāju un labprāt to izvēlas darīt velosipēda mugurā. Pirms pāris dienām veikalā bija ienākuši arī klienti, kas interesējas par velosipēdu nomu, jo drīzumā viņus apciemos draugi no ārzemēm un kopīgs izbrauciens pa Liepāju un tuvāko apkārtni būtu lielisks laika pavadīšanas veids. Līdz ar to ir klienti, kas velosipēdu nomu izmanto, lai iepazītu Liepāju, citi to savukārt izmanto ikdienas gaitās."

Tā kā daudzi no tirdzniecībā pieejamajiem velosipēdu modeļiem ir arī nomā, novērots, ka liepājnieki no sākuma velosipēdu iznomāt, bet pēc tam tādu pašu velosipēda modeli iegādājas jau savā īpašumā.

Velo nomā iespējams dažāda veida velosipēdus, kā arī velobraukšanai nepieciešamo inventāru. Velo nomas cena atkarīga no nomas perioda – jo tas ir garāks, jo zemāka cena par dienu. Vidējā nomas cena velosipēdiem ir 1.50 euro stundā. Klientiem ir iespēja arī rezervēt sev vēlamo velosipēdu un inventāru jau iepriekš "Gandra" mājas lapā.

"Gandrs" regulāri rīko arī bezmaksas velobraucienus liepājniekiem un pilsētas viesiem, kuros iespējams piedalīties arī tiem, kam nav personīgā velosipēda, jo tos var iznomāt uz brauciena laiku. "Ļoti sakārtota," L.Šembele atzinīgi vērtē Liepājas velo infrastruktūru. "Pilsētā ir daudz veloceliņu, kas ļauj gan iepazīt pilsētu, gan tuvāko apkārtni, kā arī doties ikdienas gaitās. Liepāju patiesi var saukt par velosipēdistiem draudzīgu pilsētu."

Uzziņai

Velosipēdu nomas iespējas Liepājā piedāvā:

- Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs, Rožu laukumā 5/6

- Veikals "Jūsu auto", Raiņa ielā 35

- Veikals "Veloriba", Graudu ielā 31/33

- Veikals "Gandrs", Bāriņu ielā 14

- Karostas cietums, Invalīdu ielā 4

- "Velo-moto" veikals, Kungu ielā 6