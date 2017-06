Izglīto par finansēm

Atslēgvārdi lekcija | finanses | nauda

Aizvadītajā nedēļā valodu skolā "Valodu vēstniecība" notika bezmaksas lekcija "Cīņa par finansiālo brīvību". To apmeklēja vairāk nekā divdesmit liepājnieku, kuri gribēja uzzināt gan kā rīkoties, lai atbrīvotos no parādiem, gan kā gudri ietaupīt, saimniekot un investēt naudu. Klausītāji varēja noskatīties fragmentu no panākumiem bagātās amerikāņu uzņēmējas Denijas Džonsones uzstāšanās, kas bija tulkota latviešu valodā. Šo iespēju gūt jaunas zināšanas par naudas izmantošanu un parādu atmaksu piedāvāja uzņēmējs Andris Lanka, kura apņemšanās ir Latvijai 100. dzimšanās dienā uzdāvināt 100 no parādiem brīvas ģimenes. Plānots, ka vēl viena šāda bezmaksas lekcija notiks 11.jūlijā.