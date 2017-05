Izmaiņas e-pierakstā rada neapmierinātību

Atslēgvārdi liepājas reģionālā slimnīca | veselība | veselības aprūpe | e-pieraksts

Portāls jau ziņoja, ka Liepājas Reģionālajā slimnīcā notikušas izmaiņas e-pieraksta veikšanā, kas daudziem pierakstīšanos pie speciālista apgrūtinājusi. Lai pieteiktos uz izmeklējumiem nākošajā mēnesī, pieraksts jāveic katra mēneša pēdējās pilnās darba nedēļas trešdienā, savukārt uz speciālistu konsultācijām – tās pašas nedēļas piektdienā.

Pieejamo pakalpojumu skaits tiek sadalīts divās daļās – uz pusi iespējams pieteikties slimnīcas Konsultatīvās nodaļas reģistratūrā pieraksta dienās no pulksten 7, savukārt uz otru pusi cilvēki var pierakstīties, izmantojot e-pierakstu norādītajās dienās arī no pulksten 7 Liepājas slimnīcas oficiālajā mājaslapā liepajasslimnica.lv. Kaut arī e-pieraksts tika veidots, lai atvieglotu pacientu pierakstīšanos pie ārsta, daudzi uzskata, ka tas savu funkciju nepilda.

Ir cilvēki, kas pierakstīšanos pie ārsta salīdzina ar “kaušanos pēc desas” Padomju laikos – jāstāv garās rindās un ne visi tiek pie kārotā. Nataļja Vecvagaris vietnē Facebook pauž savu neapmierinātību ar izmaiņām: “Izlasīju par izmaiņām e-pieraksta kārtībā Liepājas slimnīcā un varu tikai izteikt nožēlu par to, kāda tā ir, jo izmanot to ir praktiski neiespējami. Nav nekādas jēgas no tādām konsultācijām, uz kurām tu netiec, pat būdams gatavs maksāt. Un tas nav normāli. Gribētu, lai kāds, lūdzu, paskaidrotu, kāpēc es, gribēdama atstāt savu naudu par pakalpojumu Liepājas slimnīcā, to nevaru izdarīt, jo sazvanīt konsultatīvo nodaļu laikā, kad ir pieejams e-pieraksts, nav iespējams. Ja slimnīca negrib nopelnīt, tad tā arī jāpasaka un visu diagnostiku mēs turpmāk veiksim privātpraksēs vai Rīgā.”

Viņa portālam atklāj, ka pieredze ar slimnīcu gan attieksmes, gan pakalpojumu ziņā ir visnotaļ pozitīva un diagnostiku vēlas veikt tur, tādēļ viņa bijusi priecīga par iespēju pieteikties elektroniski, jo tas ļāvis ietaupīt laiku gan viņai, gan personālam, taču par jauninājumiem ir sašutusi: “Tad arī pirmo reizi saskāros ar situāciju, kad pieraksta dienā sazvanīt konsultāciju ir ārkārtīgi grūti. Es saprotu, kāpēc, jo esmu redzējusi klātienē, kā personāls vienlaikus, nepārtraukti zvanot tālrunim, pieraksta pacientus gan telefoniski, gan apkalpo garas rindas, kas atnākuši, lai pierakstītos klātienē. Pie šādiem ierobežojumiem, tu sāc meklēt alternatīvas, kur var pierakstīties ātrāk. Par valsts apmaksāto pakalpojumu rindām esmu labi informēta, tāpēc saprotu slimnīcas rīcību, mēģinot kvotas vienmērīgāk izplānot gada griezumā, bet kas notiek brīdī, ja es kā klients, vēlos saņemt šo pakalpojumu par maksu? Pie šādas iespējas slimnīcā, līdz ar šo pieraksta sistēmu, tikt ir ļoti grūti.”

Protams, ir arī cilvēki ar pozitīvu pieredzi, kas apgalvo, ka veikt pierakstus pie speciālistiem vienmēr izdodas veiksmīgi. Arī Nataļjas pieredze nav tikai negatīva: “Attiecībā uz pieaugušo diagnostiku, līdz šim mana pieredze ar slimnīcu ir bijusi veiksmīga. Ja izdodas sazvanīt un pierakstīties, tad pie pakalpojuma tieku salīdzinoši ātri. Kā mammai, šobrīd lielākais izaicinājums ir bērnu speciālistu trūkums.”

Citām māmiņām nelāga pieredze bijusi, mēģinot savas atvases pierakstīt pie bērnus neirologa. Kāda mamma, kas vēlējās palikt anonīma, stāsta, ka pierakstu dienas rītā aizpildījusi pieteikuma formu, taču nākamajā dienā saņēmusi zvanu, ka vairāk vietu nav. Viņa atzīst, ka būtu gatava maksāt par jebkura speciālista konsultāciju, taču arī par maksu slimnīcā pierakstīties nesanāk. Reizēm uz pārbaudi neizdodas pierakstīties vairāku mēnešu garumā, katru reizi saņemot atbildi, ka jāmēģina nākamajā mēnesī norādītajā datumā. Galu galā nekas cits neatliek, kā vien doties uz neirologu privātpraksi. Kā atklājam, slimnīcā pieejama tikai viena bērnu neiroloģe, kas pieņem tikai divas stundas nedēļā.

Citi cilvēki iesmej, ka jāliek modinātājs, lai pieteiktos pie ārsta un tāpat nākas palikt bešā. Nataļja uzskata, ka, lai arī cik sāpīgi tas būtu, jāatzīst, ka milzīgas problēmas ar bezmaksas medicīnu ir visā valstī, jo arī citur viņai nācies saskarties ar garām rindām. Viņa kā vienu no risinājumiem redz atsevišķas telefona līnijas izveidi, kur būtu iespējams pieteikties arī par maksu. “Bet ja slimnīcas kapacitāte to neļauj, par to būtu jāinformē, lai neveidotos šādi pārpratumi, kad cilvēks, pat gatavs samaksāt, nevar tikt pie pakalpojuma. Priecātos, ja būtu informācija par tiem ārstiem, kuri var pieņemt slimnīcas konsultatīvajā nodaļā arī par maksu un viņu pieņemšanas laiki.”

Par to, vai vainojams speciālistu trūkums, vai robi pašā sistēma, slimnīcas pārstāvji vairāk informācijas sola sniegt pirmdien.