Izveidota uzņēmumu īpašo piedāvājumu grāmatiņa liepājniekiem

Par godu Liepājas vasaras sezonas atklāšanas svētkiem ir izveidota pilsētas īpašo piedāvājumu grāmatiņa, kurā ir apkopotas dažādu uzņēmumu sagatavotās pakalpojumu un preču īpašās atlaides un akcijas vasaras sezonai, portālam pavēstīja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

Liepājas uzņēmēju atsaucība bija liela: kopumā materiāla tapšanā iesaistījās 39 Liepājas uzņēmēji no dažādām nozarēm: aktīvā atpūta, kultūra, sports, skaistumkopšana, mode, izglītība, veselība, ēdināšana. Piemēram, ar atlaidi iespējams iegādāties grāmatas grāmatnīcā “Globuss”, baudīt gardas maltītes kādā no Liepājas ēdināšanas iestādēm (piemēram, restorānā “Barons Bumbier’s”, kafejnīcā “Lote”un “Čilli pica”), atpūsties kādā no naktsmītnēm un pat ar izdevīgākiem nosacījumiem iepirkties aptiekā “Apotheka”.

Īpašo piedāvājumu grāmatiņā apkopotās akcijas un atlaides ir spēkā līdz 30.jūnijam − aktīvās tūrisma sezonas laikā un tikai uzrādot īpašā piedāvājuma lapiņu. Grāmatiņa ir plaukstas lielumā ar izplēšamām lapām; uz katras lapas − viena uzņēmuma piedāvājums. Lai izmantotu kādu no akcijām vai atlaidēm, nepieciešams izplēst sev interesējošo piedāvājumu un ar to doties uz konkrēto uzņēmumu. Piedāvājumu apmēru un veidu nosaka paši uzņēmēji.

Īpašo piedāvājumu grāmatiņas būs pieejamas 13.maijā Vasaras sezonas atklāšanas svētku pasākumā laukumā pie koncertzāles “Lielais dzintars”. Vēlāk piedāvājumu grāmatiņa būs izvietota Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā, koncertzālē “Lielais dzintars”, Liepājas Olimpiskajā centrā un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas ēkā.