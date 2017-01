J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolai jauni datorkomplekti

Atslēgvārdi latvenergo | datori | J.Čakstes 10.vidusskola

Kā portālu informē AS “Latvenergo” preses sekretāre Ivita Bidere, 2016. gadā uz 8 Latvijas skolām un mācību iestādēm aizceļojuši 166 AS “Latvenergo” dāvinātie datortehnikas komplekti. Vislielāko skaitu – 45 komplektus – ir saņēmusi J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola.

AS “Latvenergo” pārliecība ir, ka izglītība ir visa pamats, kas sniedz ilgtermiņa labumu visai sabiedrībai. Šī mērķa atbalstam uzņēmums sadarbojas ar Latvijas augstskolām, jo īpaši – lai popularizētu eksaktās zinātnes. Tādējādi arī atbalsts skolām, dāvinot datortehniku, ir daļa no īstenotās korporatīvās sociālās atbildības izglītības jomā.

“Skola ir vieta, kurai ir jāsniedz sava veida skrejceļš, ļaujot izdarīt izvēles turpmākai dzīvei un karjerai. Tādēļ tas, cik daudz iespējas tiek nodrošinātas skolēnam katrā Latvijas skolā, ir pamats un bāze, lai pēc gadiem mums būtu zinoši un varoši cilvēki. Arī Latvenergo dāvinājums gadu no gada ir neliela, bet stabila atbalsta deva šajā procesā”, saka Ingrīda Lāce, AS „Latvenergo” Starptautisko attiecību un KSA direktore.

Datortehnikas ziedojums tiek nodrošināts, atsaucoties izrādītājai skolu aktivitātei, vēršoties AS „Latvenergo” ar atbalsta iniciatīvu. Līdz ar to ik gadu vairākas reģionālās skolas saņem kvalitatīvu datortehniku. Ņemot vērā sūtījumu apjomu un ierobežotās transporta iespējas, to piegādi arī nodrošina AS ‘Latvenergo”.

Skolas nodrošina dāvinājuma akcijā iekļauto datortehniku ar programnodrošinājumu pēc saviem ieskatiem.