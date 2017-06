Jāizguļas un jāmeklē sadarbības partneri  

Atslēgvārdi pa | pašvaldību vēlēšanas | komentāri

Novados vēlēšanu naktī cits nervozi gaidījis rezultātus, cits aiztaupījis nervus un gājis gulēt. Tajos novados, kur neviens saraksts nav ieguvis vairākumu, sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu

“Vienotība” Nīcā turpmāk vairāk runās par sevis paveiktajiem darbiem, vairāk tos popularizēs, jo, iespējams, tieši tāpēc, ka līdz šim tas ticis darīts mazāk, domē vēlēšanās iegūtas tikai divas vietas. Tā saka “Vienotības” saraksta līderis Renārs Latvens. “Teorētiski – ja nebūtu kolēģi (saraksts “Doma. Daba. Darbs” – red.) pieslēgušies, varbūt rezultāts būtu bijis citādāks. Bet, nu, ir tā kā ir. Izskatās, ka paliksim turpat, kur bijām.” Pagājušajās vēlēšanās Nīcas novadā startēja divi saraksti, “Vienotība” domē ieguva divas vietas.

Saraksta “Doma. Daba. Darbs” pārstāve Laura Pakule-Krūče naktī uz svētdienu neslēpj gandarījumu un prieku – 19 procenti balsu, kas domē dod divas vietas, viņasprāt, ir ļoti labs sasniegums pavisam jaunai vēlētāju apvienībai. Viņa pati gan pirmo vietu sarakstā zaudējusi un domē nav iekļuvusi. “Izlolojām ideju un mums izdevās! Esam priecīgi pārsteigti. Arī par to, ka apsteidzām “Vienotību””. Starp abiem sarakstiem starpība bija 30 balsis.

Vēlētāju apvienības "Nīcas novada attīstībai" līderis, līdzšinējais novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis vēlēšanu rezultātus komentēt gatavs tikai šodien.

Aizpute

Juris Grasmanis: Labi vērtējam rezultātus. Skaitļi runā paši par sevi. Jācenšas vēlētāju uzticību attaisnot. Ar apvienības biedriem sanāksim kopā vēlākais līdz trešdienai, pārrunāsim rezultātus. Vēl jāuzzina, kas, kā ticis personīgi. Es vēl nezinu, vai esmu tur iekšā. Kopumā esmu diezgan apmierināts par to, ka lielākā daļa sabiedrības – 55 procenti, Aizputes novadā ir uzticējušies esošajiem deputātiem. Tas nozīmē, ka nemaz tik slikti neesam strādājuši. Ir cilvēki, kas ar to nav apmierināti un, protams, visi grib labāk – uz to arī tieksimies. Pašvaldībām jau ir grūti – cilvēku daudz, pašvaldība viena, vēlmes ir visiem, ļoti daudzas un dažādas. Bet nu centīsimies izpildīt daudz vairāk vēlmes.

Mārtiņš Grundmanis: Rezultāti ir pozitīvi. Cilvēki ir gājuši, bet varētu būt lielāka aktivitāte, jo nobalsot bijuši tikai zem 50 procentiem. Varēja sagaidīt vairāk. Bet par rezultātiem – esam jauna partija, jauni cilvēki, pieļauju daudzi pārmaiņas nevēlas vai vienkārši baidās. 27,32 procenti, tā jau ir trešdaļa. Vairāk vai mazāk, bet šādus rezultātus jau arī gaidījām. Ar partijas biedriem šobrīd esam kopā, gaidījām kopā rezultātus, sagaidījām, varam mierīgi... lai gan cik nu mierīgi. Kaut kāds posms ir noslēdzies, sāksies cits. Tagad jāgaida rezultāti par pozīcijām.

Pāvilosta

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons par partijas "Mēs savam novadam"panākumiem vēlēšanās uzzināja no "Kurzemes Vārda". Komentējot iegūtos 66,75% vēlētāju balsu, viņš teica: "Cilvēki neuzķērās uz tukšiem solījumiem un sapņu stāstījumiem. Man prieks, ka cilvēki redz, seko un domā līdzi. Esmu jau 16 gadus nostrādājis, bet tik murgains laiks vēl nebija redzēts. Otra saraksta kandidāti stāstīja cilvēkiem tādas dumības, ka taisni kauns." Vaicāts par sadarbību ar "Vienoti novada attīstībai", kas ieguva 31,31% procentus un arī būs pārstāvēta domē, U. Kristapsons atzina, ka sadarbosies gan, vien jāskatās, kas par cilvēkiem būs iekļuvuši novada domē.

Pāvilostas otra kandidātu saraksta "Vienoti novada attīstībai" līderis Ralfs Jenerts saka, ka pagaidām esot grūti spriest, kāpēc ieguvuši uz pusi mazāk balsu nekā konkurenti. "Varbūt vainīga vēlētāju pasivitāte vai arī neticība pārvērtībām, pārmaiņām novadā. Protams, cerējām iegūt vairāk balsu, vienmēr jau cer uz labāko. Par turpmāko darbu - skatīsimies. Mēs esam par novada attīstību. Ja lēmumi būs konstruktīvi, uz attīstību vērsti un iedzīvotāju labā, mēs tos atbalstīsim."

Priekule

“Es pateicos saviem iedzīvotājiem un sava saraksta cilvēkiem par darba novērtējumu. Tas nav mans, tas ir mūsu kopīgs darbs,” saka Priekules novada domes priekšsēdētāja un Nacionālās apvienības saraksta līdere šajā pašvaldībā Vija Jabonska. “Strādāsim ar pilnu jaudu!”

Jautāta, vai pozīciju domē spēs noturēt tikai ar sava saraksta spēkiem, V. Jablonska atbild, ka novadā jau nav “tāda situācija kā Rīgā vai Liepājā”. “Mums ir jādzīvo saimnieciski un jāņem vērā gan pozīcija, gan opozīcija. Strādāsim komandā.”

Priekules novada domē uz četrām vietām pretendē “Latvijas reģionu apvienība”. “Bija cerība uz sešām vietām, bet nevar teikt, ka ir slikti,” saka saraksta līderis Arnis Kvietkausks. Pirmo gadu startējot vēlēšanās, rezultāts esot vērtējams kā labs. “Ko vēlētājiem esam solījuši, to pildīsim,” viņš uzsver, ka galvenais ir labas idejas, neatkarīgi no tā, kurš saraksts ar tām nāk klajā.

Grobiņa

Aivars Priedols: Sākumā pārjautājot, kāds ir rezultāts, un saņemot atbildi, Aivars Priedols saka: "Tad jau gana labs!" Viņš stāsta: "Mazliet sekojām līdzi, bet tagad tā kā televīzijas spēlē "Gudrs vēl gurdāks" uzdevām kompjūteram sarēķināt, kā ar tām vietām būs. Bet praktiski, tie, kas mēs bijām, tie arī būs. Iznāk, ka zemniekiem varētu būt astoņas vietas, no sirds būtu četras, nacionālajiem – viena un vienotībai – divas. Ilgi bija jāgaida, bet katrā ziņā rezultāti nozīmē, ka jāstrādā. Vislabāk būtu, ka varētu visi kopā strādāt novada iedzīvotāju labā. Paldies visiem atbalstītājiem, kas ir sapratuši mūsu darbus. Tagad būtu svarīgākais saprast, kas iedzīvotājiem ir nozīmīgākais. Tad jau skatīsimies, kas būs tie cilvēki, kas uzņemsies atbildību, un tad jau uz priekšu."

Modris Ekšteins: "Neesmu pie datora bijis tagad, kas tad tur ir noticis?" jautā Modris Ekšteins. Kad "Kurzemes Vārds" paskaidro vēlēšanu rezultātus, viņš komentē: "Nu skaidrs, viss ir tā, kā jābūt. Tiem, kas izmanto visu, ko var izmantot, viss notiek. Es cerēju, ka jauniešus piesaistīšu politikā, bet man neizdevās. Es biju tikai kā līderis, kas savāc viņus, bet pārējie visi bija jauni cilvēki – uzņēmēji, studenti, darbinieki. Bet neizdevās, ko var darīt? Diez vai kaut ko vairāk mēģināšu. Šoreiz mēģināju, bet neizdevās. Lai mēģina kāds cits."

Rucava

"Novada attīstībai" saraksta līderis un pašreizējais Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits: "Un kāpēc jūs mani traucējat? Es jau guļu." KV: "Jūs negaidāt vēlēšanu rezultātus?" J.V.: "Gaidām, bet ne jau tik šausmīgā uztraukumā." KV: "Vai jūs zināt, ka jūsu partija uzvarējusi vēlēšanās?" J.V. "Nē, to es uzzinu no jums. Tātad mājas darbs ir izpildīts un varam gulēt mierīgi. Strādāsim kopā ar tiem, kas grib kaut ko darīt. Nav ne jausmas, kuri tie ir. Pa nakti mēs neko nedarīsim."