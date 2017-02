Janvārī siltumenerģijas patēriņš Liepājā pieaudzis; tarifs saglabājas nemainīgs

Atslēgvārdi liepājas enerģija | apkure | siltumapgāde

Aizvadītajā mēnesī ārgaisa temperatūras bija zemākas, nekā apkures sezonas sākumā – novembrī un decembrī –, līdz ar to pieaudzis kopējais siltumenerģijas patēriņš. Turpmākajos mēnešos siltumenerģijas tarifs Liepājā saglabāsies nemainīgs, lai gan dabas gāzes cenas sākot ar februāri strauji pieaug, portālu informēja "Liepājas enerģija" sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda.

2017. gada janvāra vidējā ārgaisa temperatūra Liepājā bija -0,5°C, kas ir par 3,5 grādiem zemāka, nekā pērnā gada decembrī (+3,0°C). Aizvadītajā mēnesī liepājnieki patērējuši 35934 MWh siltumenerģijas, kas attiecībā pret 2016. gada decembri ir par 19% jeb 5 825 MWh vairāk. Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajiem datiem, šā gada zemākā ārgaisa temperatūra Liepājā reģistrēta 6. janvārī, sasniedzot -11,1 grāda atzīmi.

Janvārī vidējais daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņš bijis 0,0187 MWh par kvadrātmetru. Pie īpaši zemām ārgaisa temperatūrām veikto energoefektivitātes pasākumu atdeve ir augstāka un siltumenerģijas patēriņš mazāks tām ēkām, kurās īstenoti energotaupīšanas pasākumi – tā, piemēram, pilnībā renovētās ēkās siltumenerģijas patēriņš janvārī bijis par 43% mazāks, nekā vidēji pilsētā. Savukārt ēkās, kurās nav veikti energoefektivitātes pasākumi – ēka vai tās daļas nav siltinātas, ēkai ir nolietoti logi, durvis u.c. – siltumenerģijas patēriņš bijis aptuveni par 17% lielāks, nekā vidēji pilsētā.

Atbilstoši AS “Latvijas Gāze” šā gada 9. februārī publicētajam paziņojumam, dabasgāzes tirdzniecības cenas no februāra sāk pieaugt, proti – februārī dabasgāzes cena, salīdzinot ar janvāri, pieauga par 12,5%, un AS “Latvijas Gāze” prognozē, ka martā cena pieaugs vēl par gandrīz 15%. Neskatoties uz straujo dabasgāzes cenu kāpumu, siltumenerģijas tarifs Liepājā saglabāsies nemainīgs, pateicoties bio-kurināmā izmantošanai siltumenerģijas ražošanā.

Anatolijs Suškovs, “Liepājas enerģijas” valdes priekšsēdētājs uzsver: “Ja dažus gadus atpakaļ siltumenerģijas tarifs Liepājā bija pilnībā atkarīgs no dabas gāzes cenu svārstībām, kas nozīmē, ka pieaugot dabasgāzes cenai, pieauga arī siltumenerģijas tarifs, tad šobrīd, pateicoties īstenotajai uzņēmuma modernizācijai, liepājniekiem siltumenerģijas tarifs saglabāsies nemainīgs gan februārī, gan martā, gan aprīlī – to nodrošina spēkā esošais tarifs, kas saglabājas nemainīgs pat pie ļoti augstām gāzes cenām. Mūsuprāt, tas ir būtisks ieguvums klientiem, ļaujot droši plānot savus izdevumus ilgtermiņā.”

“Liepājas enerģija” atgādina, ka siltumenerģijas tarifs ir tikai viena no komponentēm, kas veido kopējās ikmēneša apkures izmaksas; iedzīvotājiem jāņem vērā gan reģiona īpatnības un klimatiskie apstākļi, gan ēkas un iekšējās apkures sistēmas tehniskais stāvoklis. Tāpat siltumenerģijas patēriņa, un līdz ar to arī izmaksu, apmēru ietekmē lietotāju izvēlētais komforta līmenis – kāda ir izvēlētā gaisa temperatūra mājoklī, un kā tiek izmantotas ēkas individuālā siltummezgla priekšrocības.