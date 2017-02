Jaunie speciālisti saņem diplomus

Atslēgvārdi studijas | rtu | izlaidums

"Studiju laiks nebija viegls, bet ieguvums tagad ir daudz lielāks. Iegūtas jaunas zināšanas, kas noderēs profesionālā darbībā, iegūti jauni draugi," sacīja Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles direktors Voldemārs Kārkliņš, sveicot beidzējus ziemas izlaidumā.

Izlaidums sākās ar Latvijas himnu. Apsveicēji un runātāji aicināja jaunos beidzējus neapstāties pie sasniegtā, būt mērķtiecīgiem, saglabāt pozitīvu skatu uz dzīvi, un lai šis diploms nav pēdējais. Absolventus uzrunāja viskuplākā beidzēju pulka, būvdarbu vadītāju kursa kuratore Larisa Novikova, kura tāpat vēlēja jaunajiem profesionāļiem nelikt punktu savā izglītības ceļā un mīlēt to, ko viņa dara. Ziedi gūla pasniedzēju rokās, absolventu vārdā viņiem pateicās būvdarbu vadītāju programmas absolvente Kristīne Šēnfelde, kura kvalifikācijas darba aizstāvēšanā ieguvusi vērtējumu "izcili". Viņa apliecināja, ka kopā ar citiem studiju biedriem ieguvusi prasmes, kuras dod iespēju konkurēt darba tirgū. Video sveicienu no ekrāna sūtīja RTU Absolventu asociācijas pārstāvji. Ar ziediem un nelielām dāvanām diplomu saņēmējus sveica radi un draugi. Profesionālā bakalaura diplomu ieguva septiņi studiju programmas "Uzņēmējdarbība un vadīšana" beidzēji. Būvdarbu vadītāja kvalifikāciju saņēma 18 beidzēji, un tā bija viena no lielākajām un saliedētākajām grupām. Studiju programmā "Uzņēmējdarbības loģistika un transports" kvalifikāciju ieguva 6 studenti, programmā "Mārketings un tirdzniecība" – 4 beidzēji.