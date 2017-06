Atslēgvārdi jūra | gliemenes | pētījums | ēdamgliemenes

Netālu no Pāvilostas jūrā šopavasar izveidota Latvijā pirmā gliemeņu audzēšanas pētījumu ferma. Tas ir pilotprojekts, kas ļaus labāk saprast šo jomu, lai to pēc tam varētu attīstīt tālāk, skaidro projekta koordinatore Zane Gaile.

Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) uzstādītā ferma parastam vērotājam gan nav redzama – tā atrodas apmēram piecus kilometrus no krasta, virvju konstrukcija ir iegremdēta ūdenī aptuveni piecus metrus zem jūras ūdens līmeņa. Virvju rindu sistēma kopumā ir 250 metrus gara, bet katra lokveidā izvietotā virve, pie kuras stiprināsies gliemeņu kāpuri, ir 500 metru gara. Ferma ir stabili noenkurota ar vairākas tonnas smagiem betona enkuriem, lai straumes neizmainītu fermas atrašanās vietu, stāsta Z. Gaile, projekta eksperte un reģionālā koordinatore Kurzemes plānošanas reģionā. Ik pēc pāris mēnešiem LHEI speciālisti no virvēm ņems paraugus, lai pētītu gliemeņu augšanas rādītājus.

Vietējie zvejnieki ir informēti par fermu šajos ūdeņos, taču zvejas kuģus par precīzu tās atrašanās vietu brīdina navigācijas boja.

Ēdamgliemenes, kuras šeit plānots audzēt, Baltijas jūrā aug un vairojas arī dabiskos apstākļos. Tās var atrast katrs pludmales apmeklētājs. Tās filtrē ūdeni un akumulē eitrofikāciju veicinošo slāpekli un fosforu. Tādēļ LHEI vēlas izprast arī šādu fermu ekoloģisko aspektu. "Iespējams, jau tuvākajā nākotnē šo molusku audzēšana var dot nozīmīgu ieguldījumu ūdens piesārņojuma mazināšanā," norāda projekta eksperte un reģionālā koordinatore. "Turklāt ēdamgliemenes potenciāli var kļūt par vērtīgu sastāvdaļu dažādu lauksaimniecības dzīvnieku un zivju barībā."

Ja nākotnē, kad būs izveidota nepieciešamā infrastruktūra un pieejamas investīcijas, kāds uzņēmējs būs gatavs šādas fermas veidot komerciālos nolūkos, viņam jau būs skaidrs, ar ko jārēķinās. Tā projekta eksperte un reģionālā koordinatore skaidro vēl vienu projekta nozīmības aspektu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītais projekts "Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā" uzsākts apmēram pirms gada un to pabeigt plānots 2019. gada pavasarī. Kopumā projektā ir izveidotas sešas gliemeņu audzēšanas testa fermas visā Baltijas jūras teritorijā, un katra no tām atrodas atšķirīgos jūras apstākļos. Kurzemes pētījumu ferma ir vienīgā, kas atrodas atklātā jūrā, bez dabiskiem aizsegiem no straumēm un vējiem, tādēļ šeit gliemeņu audzēšanas apstākļi varētu būt visskarbākie.

uzziņai

/ Projekta "Baltijas jūras izaugsme" mērķis ir uzlabot ūdens kvalitāti Baltijas jūrā un attīrīt to no barības vielu piesārņojuma, izveidojot gliemeņu audzēšanas fermas.

/ Izaudzētās gliemenes pēc to uzturvērtības noteikšanas tiks izmantotas mājputnu un dzīvnieku barības ražošanā.

/ Projektā piedalās 7 Baltijas jūras reģiona valstis, tajā pārstāvētas gan valsts un pašvaldību iestādes, gan pētnieciskie institūti un augstskolas, gan uzņēmējdarbības sektors.

/ Projektu koordinē Ostergotlandes reģiona pārvalde (Zviedrija).

/ Tā kopējais budžets ir 4,7 miljoni eiro.