Jūrniecības koledžā pilnveidos mācību programmas un iegādāsies modernus simulatorus

Atslēgvārdi liepājas jūrniecības koledža | sadarbība | investīcijas

16.maijā starp Liepājas Jūrniecības koledžu un Lietuvas Jūras akadēmiju tiks parakstīts partnerības līgums par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Darbaspēka mobilitātes un iemaņu uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūras transporta sektorā” īstenošanu.

Īstenojot šo projektu, Liepājas Jūrniecības koledžas attīstībā tiks ieguldītas pēdējo gadu laikā apjomīgākās investīcijas gan mācību programmu pilnveidošanā, gan darbinieku apmācībā, gan mācību infrastruktūras uzlabošanā un specifisku simulatoru iegādē, kas būtiski uzlabos mācību iestādes kapacitāti un konkurētspēju topošo speciālistu sagatavošanā, informēja Liepājas Jūrniecības koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Projekts tiks īstenots laika posmā no šā gada 3. aprīļa līdz 2019.gada 2. aprīlim.

Projekta kopējā summa: 900 458,89 eiro (no tiem 765 390,05 eiro – 85 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums). Liepājas Jūrniecības koledžas budžets projektā: 606 169,60 eiro (no tiem 515 244 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, bet 90 925,44 eiro – Latvijas Valsts budžeta finansējums).

Projekta galvenās aktivitātes Liepājas Jūrniecības koledžā:

1. Liepājas Jūrniecības koledža iegādāsies specifisku simulatoru, lai izveidotu navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratoriju. Laboratorijas vajadzībām tiks remontētas un pielāgotas bēniņu stāva telpas. Īstenojot šo projektu, Liepājas Jūrniecības koledžā pavērsies iespējas tiešsaistes režīmā izmantot Lietuvas Jūras akadēmijā iegādāto un uzstādīto ostu operāciju simulatoru, proti, izmantojot internetu, būs iespēja savienot divus simulatorus – “Virtuālo kuģi”, (Lietuvas Jūras akadēmija) un “Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijas simulatoru” (Liepājas Jūrniecības koledža), un kopīgi veikt manevrēšanas uzdevumus, simulējot reālo situāciju, kad divi kuģi satiekas jūrā.

2. Liepājas Jūrniecības koledžas un Lietuvas Jūras akadēmijas pasniedzēji pārstrādās mācību materiālus četros priekšmetos Liepājas Jūrniecības koledžas izglītības programmā “Starptautisko pārvadājumu organizācija”, kā arī tiks veikta viena moduļa kursa “Ostu operāciju tehnoloģijas strādājošiem speciālistiem” un kursa “Operācijas visos ostu terminālos” izstrāde. Tāpat, īstenojot projektu, tiks izstrādāti mācību materiāli darbam Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijā un trīs tematiskās grāmatas.

3. Lai kvalitatīvi pārstrādātu izglītības programmu priekšmetus, atbilstoši darba tirgus prasībām, izstrādātu jaunus moduļu kursus un tehniski veiktu uzdevumus ar moderniem simulatoriem, projektā paredzēti vairāki pasākumi personāla kvalifikācijas celšanai. Liepājas Jūrniecības koledžas un Lietuvas Jūras akadēmijas pārstāvji apmeklēs Čalmers Tehnoloģisko Universitāti (Chalmers University of Technology) Zviedrijā, kur jau ir izstrādāts projekts, kas praktiski savieno virtuālā tiltiņa simulatorus no vairākām valstīm, kā arī piedalīsies apmācībās Antverpenes Ostu Apmācību centrā un apmeklēs specifiskus apmācību kursus, kas tiks organizēti Liepājas Jūrniecības koledžā, pieaicinot lektorus no Starptautiskas Jūrniecības akadēmijas.

4. Izmantojot jaunos mācību materiālus un jaunierīkoto Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijas simulatoru, Liepājas Jūrniecības koledžas un Lietuvas Jūras akadēmijas studenti izies pilotpamācību gan Liepājā, gan Klaipēdā.