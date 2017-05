Kā apsaimniekot gružu vadu, jālemj iedzīvotājiem pašiem

Atslēgvārdi daudzstāvu ēkas | atkritumi | gružu vads | apsaimniekošana, antisanitāri apstākļi

Portālā vērsās lasītāja, kura pauda neapmierinātību, ka daudzstāvu mājā, kurā viņa dzīvo, antisanitārus apstākļus rada gružu vads.

“Dzīvoju vienā no Liepājas deviņstāvu mājām un mūsu māja ir viena no tām, kur joprojām tiek izmantots gružu vads. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs jau vairākus gadus esam rosinājuši gružu vadu pārtraukt izmantot, taču bez panākumiem,” stāsta sieviete.

Un turpina: “Argumentācija sekojoša: vecie cilvēki taču no septītā vai devītā stāva nenesīs lejā atkritu maisus! Bet nekas taču nav jānes, ir lifts! Tāpat mūsu mājā dzīvojošie seniori vismaz reizi dienā nobrauc ar liftu, lai izietu no mājas. Kāpēc tad nevar gružu maisiņu līdzi paņemt? Turklāt arī konteiners turpat – jāatslēdz tikai durvis, kas atrodas turpat blakus ēkas ieejas durvīm, un maisiņš jāieliek konteinerā.”

Lasītāja pauž nožēlu par to, ka netālu no mājas ir novietoti atkritumu šķirošanas konteineri, bet tie netiek izmantoti: “Visu gāž vadā, arī stikla taru. Kaut dzīvoju vienā no augšējiem stāviem un turklāt tajā ēkas galā, kas visattālāk no gružu vada, kad lejup tiek vandītas tukšās pudeles, troksnis ir drausmīgs. Neapskaužu tos mājas iedzīvotājus, kuru dzīvokļi ir blakus vadam.”

Taču visvairāk sieviete satraucas par antisanitārajiem apstākļiem, kādi rodas, gružu vadu izmantojot: “Kad atver telpas, kurā atrodas atkritumu konteiners, durvis, skats ir pabriesmīgs – visur saplēsti stikli un citi atkritumi. Turklāt trakākais tas, ka daži no iedzīvotājiem neliek atkritumus maisiņos – ieber vienkārši vadā. Tādēļ konteinertelpa ēdienu atlieku pilna. Pa durvīm pretim veļas kakaini pamperi.”

“Ziemā, kad laiks auksts, vēl nekas, bet nu, sākoties siltajam laikam, smaka teju neizturama. Un tūdaļ atkal sāks sirot mušu miljoni,” tā sieviete, kura atgādina, ka kukaiņi taču pārnēsā slimības: “Nekur citur Liepājā daudzdzīvokļu mājās neesmu redzējusi, ka gružu vadi tiktu izmantoti. Pārsvarā visur tie aizmetināti. Bet mūsu mājā pat dezinficēts netiek, kaut tas šādos apstākļos būtu jādara regulāri. Diez ko par šo jautājumu teiktu kontrolējošās institūcijas?”

Nespēj rast kopsaucēju

Mājas vecākā portālam apstiprināja, ka no vairākiem iedzīvotājiem saņemtas sūdzības, bijušas sarunas par to, ka gružu varu varētu pārtraukt lietot, taču pietiekams iedzīvotāju daudzums par to nav nobalsojuši. Un līdz ar to nevar vērsties pie apsaimniekotāja, lai sekotu reāla rīcība.

“Jā, konteinertelpa ir pieķēzīta; troksnis, berot lejā atkritumus, bieži briesmīgs,” piekrīt mājas vecākā. Taču viņa uzskata, ka visneapskaužamākajā situācijā ir sētniece, kurai konteinertelpa un tās durvju priekša jāuztur kārtībā.

Savukārt kontrolējošās institūcijās portāls noskaidroja, ka lēmums par gružu vada izmantošanu vai tā slēgšanu jāpieņem iedzīvotājiem pašiem. Nav noteikumu, kas regulētu, kā gružu vads jāapsaimnieko. Taču likums paredz, ka lēmums jāpieņem dzīvokļu īpašumu īpašnieku kopsapulcē, par to balsojot. Un tad deleģējot apsaimniekotāju veikt lēmuma izpildi.

Kontrolējošās institūcijas pieslēgties problēmas risināšanā var vien tad, ka no kāda no mājas iedzīvotājiem vai mājas vecākā vai apsaimniekotāja tiek saņemta sūdzība par antisanitāriem apstākļiem.

Vien daži no simta

Savulaik gružu vadi bija izbūvēti visās blokmājās, kur stāvu skaits ir pieci un vairāk. Portāls noskaidroja, ka nu tikai retajā ēkā gružu vads saglabāts un tiek izmantots.

Kā portālam pastāstīja SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” (LNA) sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Puka, starp LNA pārvaldītajām mājām ir palikušas tikai dažas, kurā tiek lietoti gružu stāvvadi: “Lielākoties māju iedzīvotāji ir lēmuši stāvvadus aizvērt higiēnisku apsvērumu vai smaku dēļ.”

Viena no dzīvojamajām mājām, kurā saglabāts un funkcionē gružu vads, ir ēka Dzintaru ielā 84. Tā ir renovēta māja, kuras renovācijas darbu laikā iedzīvotāji lēma par gružu vada saglabāšanu. Jā, arī šajā ēkā bijušas domstarpības. Bet gala rezultāts ir tāds, ka konteineru telpa ir izremontēta un stāvvads pēc vajadzības tiek tīrīts un uzturēts kārtībā.

Ja gružu vadi netiek lietoti, tad gan iedzīvotāji izvēlas tos aizdarīt – aizmūrēt vai aizmetināt pavisam, jo bieži šie vadi ir iemesls siltuma zudumiem mājā, liecina LNA apkopotā informācija.

Taču ir vairāki interesanti risinājumi, kā izmantot gružu konteineru telpu ēkas 1.stāvā. Kā stāsta I.Puka, viens no šādiem piemēriem ir ēka Dzērves ielā 21: “Šajā ēkā atkritumu konteineru telpu iedzīvotāji nolēmuši pārbūvēt par divriteņu novietni. Projekts vēl tiks īstenots.”

Savukārt ēkā Dzērves ielā 17, kas arī ir renovēta māja, projekta realizācijas gaitā gružu vadu nojauca, bet nišu izmantoja siltuma stāvvadu izbūvei. Skaisti un ērti.

Arī no SIA “Namu serviss APSE” apsaimniekošanā esošajām daudzstāvu ēkām, kurās ir gružu vads, tikai pāris šī ietaise vēl tiek izmantota, portālam apstiprināja SIA “Namu serviss APSE” projektu vadītājs Gints Ločmelis.

Pēc viņa teiktā arī no SIA “Namu serviss APSE” apsaimniekošanā esošajām daudzstāvu ēkām lielākajā daļā gružu vadi jau pirms daudziem gadiem aiztaisīti. Aizmūrēti vai aizmetināti, lai tajos netiktu nesti atkritumi vai degoši izsmēķi, kas var izraisīt ugunsnelaimi. Tajās pāris mājās, kur gružu vadi vēl tiek izmantoti, tas notiek tādēļ, ka iedzīvotāji nevar vienoties.

Ja ne aiztaisīt, tad dezinficēt gan!

Pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai” vadošā partnera “Clean R” valdes loceklis Guntars Levics skaidro: “Atkritumu apsaimniekotājs ir atbildīgs par sadzīves atkritumiem pēc to nonākšanas konteinerā – brīdī, kad tas ir jāiztukšo. Konteiners tiek izvests no vietas, kuru norādījis nama apsaimniekotājs.”

Runājot par atkritumu vadiem, viņš atzīst: “Tie mums sagādā raizes. Pirmkārt, šādi pildīts konteiners pārsvarā gadījumu ir netīrs. Otrkārt, nereti atkritumu ir sakrituši apkārt konteineram un tie ir jānovāc ar rokām.” Līdz ar ko atkritumu izvedējiem nepieciešams ieguldīt vairāk laika un darba, lai atkritumus savāktu.

“Mūsu ieteikums liepājniekiem ir atteikties no atkritumu vadu lietošanas,” tā Guntars Levics: “Taču lēmums ir nama apsaimniekotāja un pašu iedzīvotāju rokās.”

Jautāts par to, cik daudzstāvu ēkās Liepājā vēl tiek izmantoti gružu vadi, viņš atzīst: “Mūs rīcībā nav precīzas statistikas, cik Liepājas namos tiek izmantoti atkritumu vadi, taču to ir pietiekami daudz.”

Savukārt, runājot par gružu vadu tīrību, Guntars Levics piesauc citu Latvijas pilsētu pieredzi: “Rīgā un Daugavpilī veicam atkritumu vadu tīrīšana un dezinfekciju ar speciālu iekārtu, kas uz laiku var novērst antisanitāros apstākļus. Jāuzsver, ka šāda apkope jāveic regulāri, vismaz vienu reizi gadā. Uzzināt pakalpojuma izmaksas un to pieteikt varat pa tālruni 67111011 vai kc@cleanr.lv.”

