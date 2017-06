Kājām līdz Tallinai

Atslēgvārdi pārgājiens | piekrastes pārgājiens | baltijas jūra

Pēc Jāņiem sāksies piekrastes pārgājienu maršruta apsekojums, kurā piedalīties var jebkurš interesents. Pārgājieni palīdzēs izveidot tūkstoš kilometru garu kājāmgājēju maršrutu.

Šogad sākta pārrobežu projekta laikā plānots izveidot pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai. Lai to veiktu, tiks apsekota visa maršruta teritorija. Par to informē Kurzemes plānošanas reģiona projektu koordinatore Aija Neilande.

Kurzemes reģionā maršruts vijas cauri 11 pašvaldībām. Tā izveidei vajadzīga sadarbība starp tūrisma speciālistiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Apsekojumu vadīs vides eksperts un projekta vadošā partnera – "Lauku ceļotāja" pārstāvis Juris Smaļinskis. Pārgājieni sāksies 26. jūnijā Nidā. Vidēji dienā tiks noieti 22 kilometri astoņās stundās, dalības maksas nav. Taču jāņem vērā, ka soļošana būs raita, tādēļ katram pašam jāizvērtē sava fiziskā sagatavotība. Katram pašam arī jārisina transporta un nakšņošanas jautājumi. Visi interesenti informācijai var sekot līdzi "Facebook", meklējot pēc atslēgas vārda "estlathiking".

Šādi apsekojumi, kuros iesaistītos arī cilvēki, kuriem pašiem ir interese par pārgājienos iešanu, palīdzēs saprast, kādas ir viņu vajadzības, saka A. Neilande. "Vietējie iedzīvotāji varbūt arī zina nostāstus un pastāstus, kas nav izlasāmi ceļvežos," viņa piebilst, ka tas arī palīdzētu maršrutus darīt interesantākus. Pārgājienu laikā arī tiks noskaidrots, kur vajag izvietot norādes un informācijas stendus, kurus uzliks nākamajā sezonā.

Interese par pārgājieniem jau ir, un gājēji jau sāk pieteikties – apstiprina projektu koordinatore. Taču īpaša pieteikšanās nav vajadzīga, jebkurš var pievienoties katrā starta vietā. "Galvenais, lai ir piemēroti, slēgti apavi, līdzi ūdens, kas ēdams."

Kopējais Latvijas – Igaunijas pārrobežu projekta laikā izstrādātā maršruta garums būs vairāk nekā tūkstoš kilometru un tas iekļausies Eiropas garo distanču kājinieku tūrisma maršruta tīklā E9. Tas būs domāts aktīviem tūristiem, ģimenēm ar bērniem, dabas vērotājiem, vēstures un militārā mantojuma entuziastiem. "Lai spētu piedāvāt mērķauditorijai atbilstošus pakalpojumus, ir paredzēts iesaistīt vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus – naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, tūrisma gidus, vietējo produktu ražotājus un citus," stāsta A. Nelsone. Piekrastes uzņēmējiem arī tikšot organizēti apmācību semināri, pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju, kā arī izstrādāta uzņēmēju rokasgrāmata. Viņi paši apņēmušies izveidot norādes, lai no pludmales varētu atrast ceļu uz ēdināšanas vietām, naktsmītnēm vai citām pakalpojumu sniegšanas vietām.

Ar laiku būs izveidots arī ceļvedis "Kājām gar Baltijas jūras piekrasti" vairākās valodās.

Uzziņai

Starts pārgājienam pulksten 9:

26. jūnijā Nidā,

Jūrmalciemā 27. jūnijā,

Liepājā 28. jūnijā,

Ziemupē 29. jūnijā,

Pāvilostā 30. jūnijā.

Precīza vieta – "Facebook" informācijā.