Atslēgvārdi ielas | ziema | kaisīšana | satiksme

Jau vairākas dienas Liepājā ielas ir baltas, iedzīvotājos raisot jautājumu, kāpēc tas tā ir.

Kā norāda AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" pārstāvis Aldis Vītoliņš ceļi ārpus pilsētas, piemēram, Liepājas – Rīgas šoseja, ir tikpat balti. "Tā tas ir, un tas ir normāli," teic A.Vītoliņš. "Ūdens no sāls sala dēļ ir iztvaikojis, baltā sāls ieķērusies ceļa seguma porās. Daļa sāls no ceļa noput, bet daļa turpat paliek. Nākamie nokrišņi to vai nu izšķīdina, vai arī tā paliek zem sniega kā pretslīdes materiāls."

A.Vītoliņš uzsver, ka baltumu cilvēki tagad īpaši pamana tāpēc, ka ir sausi un auksti laika apstākļi. "Ja būtu nedaudz mitruma, tad tas tā neizskatītos! Bet arī iepriekšējos gadus tā ir bijis. Vienkārši šoreiz viss ir tā sagadījies, tāda apstākļu sakritība."

Liepājas Komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls pamanījis, ka sociālajos tīklos nupat izvērsušās diskusijas par to, ka pilsētā brauktuves ir baltas. "Tas it kā rādot, ka mēs nesamērīgi lietojam sāli. Te jāpaskaidro, ka šajā ziemas sezonā brauktuves laika un citu apstākļu dēļ gandrīz nav kaisītas ar sāls un smilšu vai grants maisījumu, tas ir, nav pielietotas citas iespējamās brauktuvju apstrādes metodes ziemas sezonā. Temperatūra galvenokārt turējās ap 0 grādiem. Tā kā lielākoties bija zems gaisa mitrums, nebija lietavu vai snigšanas un puteņu, mitrinātā sāls izžuva, izgulsnējās jeb kristalizējās."

Tā noticis arī pirmdien, 6. februārī, kad strauji pazeminājusies gaisa temperatūra. Pirms tam ceļu uzturētāji Komunālās pārvaldes uzdevumā bija veikuši preventīvu A, A1 un B klases ielu apstrādi ar mitrināto sāli. A.Štāls paskaidro: "Tā ir vārāmā sāls – to lieto, lai novērstu apledojuma veidošanos uz brauktuves vai nokausētu ledu un piebraukto sniegtu. Šādi ielas apstrādā arī preventīvi, lai apledojums uz brauktuvēm neveidotos."

Komunālās pārvaldes Ziemas dienests aktīvi sadarbojas ar ielu uzturētāju SIA "Clean R", lai uzlabotu braukšanas apstākļus un satiksmes drošību pilsētas ielās. "Jā, ne vienmēr veikto darbu kvalitāte un izpildes termiņi ir apmierinoši. Savstarpējās pretenzijas un citus jautājumus risinām līgumā noteikto prasību ietvaros."