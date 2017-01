Konsultatīvā darba grupa analizē aktuālo situāciju atkritumu apsaimniekošanā Liepājā

Atslēgvārdi atkritumi | atkritumu apsaimniekošana | eko kurzeme | vides pakalpojumu grupa | sanāksme

Trešdien, 18. janvārī, notika Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izveidotās Konsultatīvās darba grupas pirmā sanāksme, kurā pārrunāja aktuālo situāciju atkritumu apsaimniekošanā Liepājā. Konsultatīvās darba grupas sanāksmē piedalījās SIA “Liepājas RAS”, Liepājas pilsētas domes, lielāko namu apsaimniekošanas uzņēmumu, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kā arī Liepājas Pašvaldības policijas pārstāvji, portālam pavēstīja SIA “Liepājas RAS” pārstāvis Dzintars Hmieļevskis.

“Šī gada sākumā iedzīvotāji saņēma pirmos rēķinus pēc atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu maiņas 1. decembrī, un publiski izskanējusī informācija liecina, ka atsevišķiem klientiem rēķina summa ir kļuvusi lielāka, kaut arī tarifs par vienu kubikmetru ir samazinājies. Atkritumu apsaimniekošanas operatora maiņa ir sava veida sistēmas inventarizācija, kuras laikā parādās dažādas nepilnības, un vienīgais risinājums ir detalizēta problēmas izpēte, kas ļauj atrast optimālāko risinājumu,” stāsta “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols.

“Liepājas RAS” aicina iedzīvotājus informēt par situācijām, kur klientam un atkritumu apsaimniekotājam neizdodas rast risinājumu, rakstot e-pastu uz adresi info@liepajasras.lv vai zvanot pa tālruni 63459091.

“Atsevišķi klienti ir saskārušies ar rēķinu pieaugumu, un kopā ar ēku apsaimniekotājiem meklējam optimālos risinājumus, lai atkritumu izvešana kļūtu efektīvāka, atbilstu radītajam atkritumu daudzumam un veicinātu dalītu atkritumu vākšanu, kas atspoguļotos arī mazākos rēķinos,” stāsta SIA “Eko Kurzeme” izpilddirektors Andris Karlsons.

“Iemesli rēķinu pieaugumam ir dažādi, piemēram, mainījies daudzdzīvokļu namā deklarēto iedzīvotāju skaits, kamēr radīto atkritumu daudzums saglabājies iepriekšējais. Tāpat ar paaugstinātiem rēķiniem saskaras to ēku iedzīvotāji, pie kuru atkritumu konteineriem var brīvi piekļūt nepiederošas personas,” stāsta “Vides pakalpojumu grupas” izpilddirektore Ramona Pitena.

Gada sākumā līgumus par atkritumu apsaimniekošanu joprojām nebija noslēguši 400 klientu. Pašvaldības policija uzrunāja ēku īpašniekus, uzsverot iedzīvotāju pienākumu piedalīties sadzīves atkritumu savākšanā. Visbiežāk minētais iemesls, kādēļ līgums nav noslēgts, ir nezināšana vai laika trūkums. Līdz 15. janvārim noslēgti vēl vismaz 150 līgumi, bet pārējie ir saskaņošanas procesā. Tāpat pašvaldības policija apseko un uzrauga sadzīves atkritumu laukumus, kas ir brīvi pieejami nepiederošām personām un vietas, kurās iedzīvotāji izmanto kā nelegālās izgāztuves.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām uzliek naudas sodu no 70 līdz 1000 eiro, bet juridiskām personām - no 280 līdz 2100 eiro, savukārt par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā fiziskām personām sods ir no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām - no 430 līdz 1400 eiro.

Uzziņa:

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Satversmes tiesas spriedumu, pašvaldībai ir pienākums atkritumu apsaimniekotājus izvēlēties konkursa kārtībā. 2016. gada 7. septembrī tika parakstīti jauni līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Liepājā. Saskaņā ar tiem Liepājā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus atkarībā no cilvēka dzīvesvietas sniedz divi atkritumu apsaimniekotāji. No pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam tā ir "Vides pakalpojumu grupa", savukārt no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai šo funkciju veic pilnsabiedrība SIA "Eko Kurzeme" un SIA "Eco Baltia vide".

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošana kļuvusi nedaudz lētāka. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), zonā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam ir 14,39 eiro par vienu kubikmetru, savukārt no Tirdzniecības kanāla līdz ziemeļu robežai - 14,40 eiro par vienu kubikmetru. Iepriekš Liepājā atkritumu apsaimniekošanas cena bija 14,85 eiro, ieskaitot PVN, par vienu kubikmetru.