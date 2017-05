Kungu ielas radošais kvartāls atklāj sezonu ar "Bērzu sulu svētkiem"

Atslēgvārdi kungu ielas radošais kvartāls | svētki | tradīcijas

Sestdien, 6. maijā, Kungu ielas radošajā kvartālā ar "Bērzu sulu svētkiem" tika uzsākta kvartāla 5. jubilejas sezona.

Garšas svētku idejas autore Vita Hartmane stāsta, ka šo piecu gadu laikā liepājnieki radošo kvartālu ļoti iemīļojuši, jo tā ir iespēja pašā pilsētas centrā baudīt dažādu veidu kultūru, kopjot senlatviešu tradīcijas. Kungu ielas radošais kvartāls ir vienīgais kultūras kvartāls ārpus Rīgas, ar ko Liepāja var lepoties.

Pie šādiem svētkiem radošais kvartāls nonācis kopā ar pārtikas tehnologiem, noskaidrojot katra mēneša aktuālākos Latvijas augus, dārzeņus.

Visas sezonas garumā sadarbībā ar veselīga dzīvesveida piekritējiem un entuziastiem tiks piedāvāti dažādi tematiski garšas svētki, kuros apmeklētājus sagaida izzinošas meistarklases un lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, folkgrupu koncerti un latviešu deju apgūšana, tirdziņi, ēdiena gatavošana uz pavarda, bērnu un pieaugušo radošās darbnīcas un citas aktivitātes.

Šie svētki ir īpaši arī ar to, ka dalībnieki ir no visas Latvijas. “Bērzu sulu svētkos” par svētku noskaņojumu un deju soļiem parūpējās “Rīgas Danču klubs”, un arī citos garšu svētkos muzikanti brauks no visas Latvijas.

Bērzu sulu meistars Ervins Labanovskis savus darinājumus vedis no Smiltenes, un ikvienam piedāvāja nogaršot dažādu veidu sulas un sīrupus. Ervins atzīst, ka lielākais pārsteigums apmeklētājiem bijis par sīrupu garšu un daudzveidību, taču pats saka, - cik cilvēku, tik viedokļu, tādēļ katram mīļākais dzēriens ir cits. Uz pasākumu atnākušie neskopojās un meistaram deva savas zināšanas un pieredzi bērzu sulu tecināšanā un raudzēšanā. Kaut arī sulu tecināšanas laiks ir pavasaris, Ervins stāsta, ka darbs ilgst visu gadu, jo labprāt uzņem tūristus.

Arī tirdziņa piedāvājums bija gana plašs – tajā varēja iegādāties dažādus lauku labumus, dzērienus, amatnieku darinājumus un saldus našķus. Daudzi pasākuma apmeklētāji pulcējās ap Liepājas universitātes mācībspēku Vairas Kārkliņas un Vinetas Kulmanes nesen izdoto grāmatu “Augu hidrolāti veselībai, labsajūtai un uzturam”, lai no autorēm uzzinātu sev interesējošo par dažādiem augiem un to izmantošanu.

Pasākuma organizatore Simona Puiga skaidro, ka liepājnieki Kungu ielas radošo kvartālu iemīlējuši tā dažādības dēļ.

Galvenais, uz ko šie svētki tiek balstīti, ir veselīgais dzīvesveids, tādēļ svētki tiek atklāti ar lekciju par konkrētā auga izmantošanu un nozīmi dzīvē. Šoreiz – par bērzu sulu nozīmi veselībai.

Arī bērni pasākumā atrada sev nodarbes – bija gan radošās darbnīcas, gan putnu būrīšu izgatavošana un pat kaza, ko apskatīt un aptaustīt.

Paralēli svētku tirdziņam tika iekurts arī Kungu kvartāla pavards, kur uz uguns tika gatavots dārzeņu sautējums. Tā pagatavošanā varēja līdzdarboties ikviens interesents. Organizatore stāsta, ka pagatavotais ēdiens ticis apēsts ļoti ātri, jo arī sautējumam pievienotā gaļa tikusi marinēta bērza sulās, kas garšu padarījis īpašu.

Pasākuma apmeklētāja Ilva stāsta, ka Kungu ielas kvartālu ar bērniem apmeklē regulāri, jo tas arī pilsētā dzīvojošajiem ļauj baudīt pavardā gatavotus ēdienus, iegādāties lauku labumus un pavadīt laiku, iepazīstot latviskās tradīcijas.

Starp apmeklētājiem bija sastopami arī cittautību cilvēki. Simona Puiga stāsta, ka tieši viņi ir tie, kas visvairāk vēlas uzzināt, tādēļ izmanto katru iespēju – gan nogaršot Latvijas ēdienus, gan iemācīties tautas dejas un pajautāt padomus ražotājiem.

Radošajā kvartālā notika arī akcija “Pilsētas dārzs”, kur blakus tulpēm dobē bērni stādīja dažādus garšaugus, piemēram, timiānu, maurlokus, un kartupeļus.

S.Puiga stāsta, ka tādā veidā bērniem tiek parādīts, ka dārzeņi nerodas tirgū vai veikala plauktā, un tos var iestādīt arī piemājas puķu dobē. Katros nākamajos svētkos ikvienam no stādītājiem būs iespēja vērot, kā iestādītais izaudzis. Divi no kartupeļiem bija atzīmēti īpaši, jo tie vesti no Rīgas. Tos raidījuma “LNT Brokastis” vadītāji Gundega Skudriņa un Māris Grigalis uzdāvinājuši Kungu ielas radošajam kvartālam, ar solījumu, ka brauks dāvinājumu izravēt. Vaicāta, kas ikdienā rūpēsies par iekopto dārziņu, S.Puiga sacīja, - "kvadrāla čaklie rūķi". Ir nedaudz bažas, vai kas izaugs, - dēļ zemes, bet ir doma rudenī, noslēdzošajos svētkos, izaudzētos kartupeļus izcept uz iesmiem.

Ikvienam pasākuma apmeklētājam, dodoties uz četriem garšas svētkiem, ir iespēja piedalīties loterijā. Turpmākie pasākumi - 10. jūnijā „Garšaugu balle”, 1. jūlijā „Zemeņu festivāls un gardāko kūku konkurss”, 22. jūlijā „Kartupeļu balle”, 19. augustā „Smiltsērkšķu balle”, 2. septembrī „Ķirbju balle”.