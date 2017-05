Latvijas tūrisma aģentūru pārstāvji iepazīst Liepāju un tās apkārtni

Atslēgvārdi tūrisms | liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs

No 23. līdz 25.maijam Liepājā viesojās 17 Latvijas Tūrisma aģentūru (turpmāk TA) vadītāji un pārstāvji, lai iepazītu vēl viņiem mazpazīstamās vai nezināmās Liepājas un tās apkārtnes novadu vietas un notikumus, ko turpmāk iekļaut savu klientu brīvdienu, darījuma ceļojumu, pasākumu apmeklējumu un citos maršrutos, portālam pastāstīja Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja mārketinga speciāliste Sintija Pusaudze.

23.maijā viesi izmantoja iespēju ierasties Liepājā ātrāk, atlidojot ar "airBaltic" piedāvāto iekšzemes reisu Rīga-Liepāja un atzina to par ērtu, kā arī viennozīmīgi saīsinātu nokļūšanu Liepājā, jo ikdienā daļa potenciālo viesu atsakās no kārotās atpūtas Liepājā tieši 3 stundu garā pārbrauciena ar sauszemes transporta līdzekļiem no Rīgas uz Liepāju.

24.maijs pēc Liepājas Olimpiskā centra Baseina&SPA kompleksa ekskursijas un Karostas daudzveidīgo atpūtas iespēju un apskates vietu iepazīšanas, tika veltīts Liepājas apkārtnes novadu – Grobiņas un Pāvilostas – tūrisma pakalpojumu apskatei un izmēģinājumiem. Grobiņa uzņēma tērpta Vikingu ādās. Ceļojumu senajā vēsturē vikingu apmetnes saimnieki noslēdza, viesus izvizinot autentiskās vikingu laivās pa Ālandes upi, savukārt Pāvilostas novada maizes ceptuvē „Ievlejas” sagaidīja zvejniekpuisis un zvejniekciema apgūšana noslēdzās jūras rotu meistaru darbnīcā. Atgriežoties Liepājā, TA pārstāvji devās pastaigā pa Liepājas vecpilsētu, apskatot Jūgendstila arhitektūru, izgaismotās Liepājas himnas tēlu skulptūras, Lielākās bungas Latvijā, grupas „Līvi” piemiņas vietu „Spoku koks”. Trešdiena noslēdzās Liepājas pludmalē.

25.maijs tika veltīts Liepājas iepazīšanai. Pie koncertzāles „Lielais dzintars” viesus sagaidīja un kopā ar viņiem devās koncertzāles apskatē Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks. Pēc koncertzāles apskates Liepājas pilsētas mērs lūdza viesus iesaistīties produktīvā diskusijā par iespējām piesaistīt arvien vairāk tūristus Liepājai un kas būtu nepieciešams, lai viesi šeit justos visērtāk un patīkamāk. Diskusija noslēdzās ar vairākām jau pašlaik izpildāmām darbībām sadarbības veicināšanai.

Sv.Trīsvienības katedrāles, „Blue Shock Race” atpūtas centra un Amatnieku kvartāla personāls viesus uzņēma ar milzu entuziasmu. Pusdienās viesiem piebiedrojās Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos Jurijs Hadarovičs, lai pārrunātu iepriekš darīto tūrisma jomā Liepājā un nākotnē nepieciešamo sadarbību viesu piesaistei Liepājai.

Šīs vizītes norisē tika iesaistīts liels uzņēmēju skaits, lai viesiem parādītu to, ka pat ar 2 dienām vairs nepietiek, lai apskatītu Liepāju un izmantotu tās piedāvātās atpūtas iespējas, bet arī šī bija tikai 1/3 daļa no visa, ko Liepāja un tās apkārtnes novadi var piedāvāt, tādēļ arī turpmāk Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs, sadarbībā ar Liepājas un tās apkārtnes novadu Tūrisma informācijas centriem un uzņēmējiem organizēs Liepājas iepazīšanas vizītes, tādējādi palīdzot tūrisma aģentūrām ieplānot Liepāju.

Viesu atsauksmes pēc vizītes:

„BRAVO #liepajatravel par izcilu programmu un fantastisku tūrisma operatoru un aģentu kompāniju! Jaunas idejas jaunām programmām un gatavībā tūrisma sezonas startam! Lielais prieks, ka Liepāja ir pilsēta, kur tūrisms ir prioritāte ne tikai uz papīra, bet dzīvē. Bieži nav nācies redzēt domes augstākās amatpersonas piedalāmies un iedziļināmies tūrisma attīstībā pilsētā! Ir ko pamācīties,” pateicas Ēriks Lingebērziņš no SIA "Balticvision Riga".

„Gribu paslavēt brauciena programmas saturu par daudzveidību, dažādību. Kā pluss bija tas, ka brauciens bija garāks pa 1 dienu - tas kaut nedaudz ļāva iejusties liepājnieku dzīvē. Noderīgs man bija pilnīgi viss, nevienu objektu iepriekš nebiju apskatījusi. Taču, ja jāizvērtē, tad personīgi man vislietderīgākais bija kopumā gūtie iespaidi par brīvā laika pavadīšanas iespējām un sapratne ka Liepāja šķiet var piedāvāt pilnīgi visu. Iepriekš arī nebiju saskārusies ar to, ka Tūrisma informācijas birojs spēj dot tik daudz informācijas un idejas. Te gan jāsaka arī paldies pašai pilsētai, jo apskates vietu, brīvā laikā pavadīšanas iespēju daudzums ir ĻOTI ĻOTI plašs un neatpaliek no galvaspilsētas,” par Liepājā pavadīto laiku stāsta Dace Vēvere, "Express Travel / BCD Travel Latvia".