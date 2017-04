Atslēgvārdi politika | pašvaldību vēlēšanas | Gods kalpot mūsu Latvijai | naums vorobeičiks

Līdzšinējais partijas "Saskaņa" deputāts Liepājas domē, Liepājas Kompleksās sporta skolas direktors Naums Vorobeičiks šajās vēlēšanās Liepājā kandidēs ar otro numuru partijas "Gods kalpot mūsu Latvijai" sarakstā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas informācija.

Tādējādi neviens no trim Liepājas domes deputātiem, kuri pirms četriem gadiem tika ievēlēti no "Saskaņas", šo politisko spēku vairs nepārstāv. Liepājas domes deputāti Jurijs Hadarovičs un Romans Miloslavskis no "Saskaņas" tika izslēgti jau pērn, saņemot pārmetumus par "pārmērīgu sadarbību" ar Liepājas mēru Uldi Sesku (Liepājas partija), un dalībai šajās vēlēšanās nodibinājuši savu partiju "Liepāja kvadrātā".

"Gods kalpot mūsu Latvijai" Liepājas saraksta līderis ir Liepājas Jūrniecības koledžas laivu bāzes pārvaldnieks Jurijs Timofejevs. Bijušā Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Ūdenslīdēju skolas komandiera komandleitnanta Timofejeva vārds plašāk izskanējis saistībā ar tiesvedību par viņa atvaļināšanas apstākļiem pēc insulta. Protestējot pret lēmumiem, kas paredz, ka virsnieka iegūtie veselības traucējumi nav saistīti ar dienestu, un liedz viņam saņemt pabalstus, Timofejevs ar trim prasībām par viņa atvaļināšanas apstākļiem bija vērsies pret AM un NBS struktūrām. Pirmās instances tiesa viņa prasības ir apmierinājusi, taču lietu vēl plānots skatīt apelācijas instancē 18.oktobrī.

Ar trešo numuru sarakstā kandidē komersante Kristīne Stebļinska. Pavisam sarakstā ir 14 kandidāti.

Partija sola pārskatīt nodokļu slogu pašvaldībā un Liepājas speciālā ekonomiskajā zonā un radīt vidi, kurā atbalstītu uzņēmējdarbību, cenšoties panākt arī "Liepājas metalurga" darbības atjaunošanu.

Partija sola atbalstīt ģimenes un dzimstību, modernizēt skolas un nepieļaut to nepamatotu optimizāciju, nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu sākumskolas skolēniem. Tiek solīts pievērst lielāku uzmanību jūrniecībai, attīstīt Liepājas lidostu un īstenot citas aktivitātes.