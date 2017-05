Atslēgvārdi ielu remonts | bedres

Šajās dienās asfalta bedrītes jau ir salāpītas vai vēl tiek likvidētas Kūrmājas prospektā, K. Ūliha ielā, Avotu, Ludviķa, Brāļu, Graudu, F. Brīvzemnieka un citās Vecliepājas ielās, arī Ziemeļu priekšpilsētā un Jaunliepājā – "Kurzemes Vārdam" pavēstīja Komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls.

Asfaltēto ielu plānveida remonts Liepājā turpinās jau trešo nedēļu. Šogad bedrīšu remontam pašvaldība plānojusi izlietot 753 500 eiro, izmantojot 420 000 eiro no Autoceļu fonda un 333 500 eiro no ostas nodevām. Šovasar Komunālā pārvalde plāno salabot asfalta segumu – kopumā 30 000 kvadrātmetru jeb 3 hektāru platībā visā pilsētā. Bez tam atjaunos arī lielākus asfalta seguma posmus, bet saraksts, kurās ielās tas notiks, vēl nav gatavs, sacīja A. Štāls. Šiem mērķiem izmantos ietaupījumu – 100 tūkstošus eiro no neizlietotās naudas, kas bija paredzēta ielu uzturēšanai ziemā.

Bedrainā asfalta lāpīšana ielās sākās jau martā, galvenokārt, lai novērstu avārijas situācijas. Tad remontēja dziļās un asās bedres, kas radīja draudus satiksmes drošībai un kuru remontu nebija iespējams atlikt līdz siltākam laikam. Tad bedres aiztaisīja, izmantojot auksto asfaltu vai arī bruģi, bet tas ir tikai pagaidu risinājums. Šīs vietas atkārtoti remontē pašlaik.