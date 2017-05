O. Kalpaka ielas tālākā gala mājas uzņem no kravu pārkraušanas radušos putekļus.

Ostas kompānija "Liepaja Bulk Terminal LTD" noraida iedzīvotāju "Kurzemes Vārdam" paustos pārmetumus par to, ka uzņēmums nav pildījis solījumus, lai mazinātu putēšanu, kas rodas graudu pārkraušanas laikā. Kompānija norāda, ka pēdējo divu gadu laikā šim mērķim tā ir ieguldījusi apjomīgas investīcijas.

Lai samazinātu putekļu nonākšanu apkārtēja vidē, uzņēmums "Liepaja Bulk Terminal" esot veicis dažādus pasākumus. 2015. gadā ar gaisa attīrīšanas iekārtām aprīkotas termināļa transportieru sistēmas, savukārt pagājušogad ar aspirācijas iekārtām aprīkoti arī abi vagonu izkraušanas mezgli un kravu pārkraušanas piltuves. Tāpat visas tehnoloģiskās transportieru sistēmas nosegtas ar pārvalkiem, kas neļaujot putekļiem izplatīties uz āru, bet vietās, kur krava tiek pārvietota no vienas transportieru lentes uz otru, arī darbojoties aspirācijas sistēmas.

Uzņēmums atzīmē, ka lielākā daļa no kravu pārkraušanas operācijām notiek slēgtās noliktavās, kas arī ierobežo putekļu emisiju. Noliktavu izvietojums un to jumtu augstumi izvēlēti tā, lai maksimāli norobežotu kravu pārkraušanas vietas no blakus esošā dzīvojamā rajona. Papildus jaunbūvējamai noliktavai, iepretī 51.a piestātnei, uzbūvēta speciāla 24 metrus augsta putekļu norobežošanas aizsargsiena.

Kompānija skaidro, ka vislielākās problēmas var izraisīt putekļu niecīgās daļiņas, nonākot cilvēku elpošanas ceļos. Tāpēc, izvēloties gaisa attīrīšanas iekārtas, uzsvars likts uz to, lai maksimāli tiktu attīrītas šīs frakcijas daļiņas.

Ar aspirācijas iekārtām aprīkotas transportieru sistēmas, kā arī pārvietojamā kuģu kraušanas iekārta. Attiecīgās iekārtas speciāli paredzētas darbībām ar beramkravām. Tās darbojas pēc nosūces principa un aprīkotas ar maisu filtriem (sauktiem arī par kabatas filtriem), kas sastāv no poliestera materiāla. Attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 99,7 procenti, respektīvi, putekļu emisijas tiek samazinātas par 99,7 procentiem.

"Liepaja Bulk Terminal", darbojoties ar maksimālo atļauto pārkraušanas jaudu, esošajās gaisa attīrīšanas iekārtās varot uztvert līdz 30 tonnām putekļu.

Ar tādām pašām aspirācijas iekārtām līdz 2015. gada nogalei aprīkotas arī četras piltuves, ko izmanto beramkravu pārkraušanai. Uzstādīto aspirācijas sistēmu kopējās izmaksas esot aptuveni 150 tūkstoši eiro.

"Liepājas Reģionālā vides pārvalde 2016. gadā uzņēmumā veikusi astoņas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai termināļa darbība atbilst darbības atļaujai. Divas no pārbaudēm bija plānotas, sešas bija operatīvās pēc sūdzību saņemšanas no iedzīvotājiem. Nevienā no pārbaudēm pārkāpumi netika konstatēti. Savukārt 2017. gada februārī pārkraušanas procesa laikā sadarbībā ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi veikti putekļu piesārņojuma mērījumi, kas neuzrādīja pieļaujamo normu pārsniegšanu," informē uzņēmums, atzīmējot arī, ka terminālī strādājošajiem regulāri tiekot veiktas medicīniskās pārbaudes un visu desmit darbības gadu laikā nevienam darbiniekam neesot konstatēta elpošanas ceļu profesionāla saslimstība.