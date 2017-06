Liepājā ir svinēt labi, līgo, līgo

Atslēgvārdi saulgrieži | jāņi | līgo | pasākumi

Lai gan lielai daļai līgošana saistās ar izbraukumu uz laukiem un pie dabas, arī pilsētā netrūkst Līgosvētku baudītāju, tāpēc jau par tradīciju kļuvusi līgošana koncertdārzā "Pūt, vējiņi!", taču līgot var doties arī uz citām vietām Liepājā. Bet vēl pirms svētkiem jāsarūpē vajadzīgais svētku galdam un noskaņai.

Pēc vajadzīgā – uz tirgu

Sagatavoties Līgosvētkiem palīdz tirgus apmeklējums, kur pilsētniekam sarūpēt vajadzīgo. Viens no tiem ir Vasaras saulgriežu tirdziņš Rožu laukumā, kas šodien otro dienu notiek no pulksten 9 līdz 17. Tajā ikviens var iegādāties, nobaudīt un pielaikot dažādus svētku galda labumus, amatnieku meistardarbus un citas krāšņumlietas. Tirdziņa dalībnieki sabraukuši no tuviem un tālākiem novadiem, vedot līdzi tradicionālos svētku ēdienus, vietējās delikateses un meistardarbus. Viņi sarūpējuši Latvijā ražotu kvasu, dažādus sierus, kūpinātas zivis un gaļu, delikateses, lauku maizīti, sklandu raušus un citus konditorejas izstrādājumus, mājas vīnus un liķierus un daudz ko citu svētku mielastam un noskaņai.

Līgosvētku gaidu atmosfēra valda arī Pētertirgū. Tur vēl šodien un svētku dienā, 23. jūnijā, tuvāki un tālāki tirgotāji piedāvā gan Jāņu zāles, gan košos svētku vainagus. Tirgū var atrast svaigi sietu sieru, speķa pīrāgus, plātsmaizi, zivis un kūpinājumus svētku galdam, kā arī rokdarbnieku un amatnieku darinājumus.

Līgo ar aktieriem un "Dakotu"

Arī šogad 23. jūnijā liepājnieki un viesi aicināti uz Līgosvētkiem koncertdārzā, kur līgošana notiks līdz četriem rītā. Vakars sāksies pulksten 20.30 ar svētku koncertu, kurā varēsim baudīt pazīstamu latviešu dziedošo aktieru un mūziķu Līgo vakara koncertprogrammu ar latviešu estrādes zelta dziesmām. Koncertā piedalīsies Liepājas teātra aktrises ar lieliskām balsīm Everita Pjata un Agnese Jēkabsone, Dailes teātra dziedošais aktieris Artis Robežnieks un tautā iemīļotais dziedātājs Andris Ērglis, kā arī mūziķu grupa pianista un komponista Jāņa Strazda vadībā. Pulksten 22 koncertdārzā mūziķe Ieva Tālberga kopā ar draugiem un līgotājiem iekurs Līgosvētku ugunskuru, kas kursies visas nakts garumā. Pulksten 23 sāksies vakara lustīgā daļa – Līgo nakts balle kopā ar grupu "Dakota". Svētku rīkotāji aicina līgotājus līdzi ņemt savu groziņu vai arī baudīt gardumus kafejnīcā koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" dārzā.

Pludmalē līdz saullēktam

"Pūt, vējiņi!" gan nav vienīgā vieta, kur Liepājā pavadīt Līgosvētkus. Lūk, dažas citas vietas, kur līgot un sagaidīt saullēktu. Liepājas centrā, restorānā "Vecais vikings", līgošana notiks no pulksten 21 līdz 2 ar dzīvo mūziku, Jāņu sieru un alu. Pludmales kafejnīcā "Vēju dārzs" pēc pulksten 21 Līgovakarā muzicēs Jolanta & Tālis, skanēs lustīgi un populāri hiti dejošanai. Pludmales bārā "Red Sun buffet" Līgo ballīte notiks no pulksten 23 līdz 6 rītā. Bet pludmales bārā "Summer Seven" Līgosvētki sāksies pulksten 22 ar vakara vadītāju MC Raivi, pusnaktī tiks iedegts ugunskurs, un līdz pat sešiem rītā notiks balle kopā ar dīdžeju Andrez, notiks arī spēles, konkursi, katrai Līgai un Jānim būs dāvana.