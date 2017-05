Liepājā kļūst par ūdenslīdējiem dažādu valstu pārstāvji

Atslēgvārdi jūras spēku mācību centrs | ūdenslīdēji | ūdenslīdēju skola | kurši | mācības

Jūras spēku Mācību centra Ūdenslīdēju skolā noslēgumam tuvojas kārtēji starptautiskie kuģu ūdenslīdēju kursi. Desmit kursanti no Latvijas, Azerbaidžānas un Gruzijas gatavojas gala pārbaudījumiem, lai sekmīgi pabeigtu septiņu nedēļu ilgušās apmācības un 3.maijā izlaidumā svinīgi saņemtu kuģu ūdenslīdēja sertifikātu.

"Apmācībām, kuras sākās 20. martā un noslēgsies 3.maijā, bija pieteikušies 12 kandidātu, bet pārbaudījumus izturēja 10. Divi pretendenti, kas nenokārtoja pārbaudījumus, var sagatavoties labāk un pieteikties nākamajiem kursiem," laikrakstam pastāstīja JS MC Ūdenslīdēju mācību daļas priekšnieks komandleitnants Onils Marcinkus.

Iestājpārbaudījumi kuģu ūdenslīdēju kursā nav vienkārši, piemēram, noteiktajā laikā jāspēj nopeldēt 400 metru, jānopeld zem ūdens 25 metru, jānoskrien kross – 5 kilometri, jānokārto medicīniskā pārbaude, angļu valodas tests utt.

Šajā reizē kuģu ūdenslīdēju kursā mācās divi Azerbaidžānas, četri Gruzijas un četri Latvijas pārstāvji. Tie ir cilvēki, kuriem iepriekš nav bijis zināšanu par ūdenslīdēju profesiju. "Apmācību laikā kursanti apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan arī praktiskās iemaņas, no nulles līmeņa sasniedzot līmeni, kad jau var iegremdēties 20 metru dziļumā," skaidro O.Marcinkus. Teorijas apmācībās kursanti apgūst fiziku ūdenslīdējiem, medicīnu ūdenslīdējiem, pirmās palīdzības sniegšanas un citas zinības. Praktiskajā daļā vispirms notiek nodarbības Ūdenslīdeju skolas baseinā, mācoties iegremdēšanos, pēc tam – jau reāla iegremdēšanās Karostas kanālā vai Liepājas ostā, kā arī atklātā jūrā dažādos diennakts laikos. Tiek trenēta kuģu zemūdens daļas apskate, apgūti dažādi meklēšanas veidi zem ūdens un trenētas glābšanas procedūras ārkārtas gadījumiem.

"Lai kļūtu par ūdenslīdeju, galvenais, to ir patiešām jāgrib! Un, ja cilvēks kaut ko ļoti vēlas, tad viņam ir motivācija trenēties, apliecināt sevi un sasniegt rezultātus," uzskata O.Marcinkus. Viņš atzīst, ka tomēr ne visi to spēj. Cilvēkam jābūt ļoti labā fiziskajā formā, jo ūdenslīdēja aprīkojums vien jau sver ap 50 kilogramu, turklāt jāspēj ar šo bagāžu veikli kustēties zem ūdens un izpildīt uzdevumus. Pēc kuģu ūdenslīdēju apmācības nākošais līmenis ir ūdenslīdēju atmīnētāju kurss, kad ūdenslīdēji jau mācās un trenējas atpazīt jūras munīciju, mācās to meklēt, atrast un atmīnēt. Apmācības notiek arī dziļūdeņos, līdz 50 metru un vairāk dziļumā. Šāds kurss Liepājas Ūdenslīdēju skolā sāksies maija beigās.

Kopš 2001.gadā Liepājā atvērta JS MC Ūdenslīdēju skola, ik gadu notiek starptautiskās ūdenslīdeju apmācības, kuru laikā pieredzējušu instruktoru vadībā šeit apmācīts ievērojams skaits ūdenslīdēju no dažādām valstīm.