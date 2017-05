Liepājā plīvo četri Zilie karogi

Atslēgvārdi zilais karogs | pludmale | jahtu osta

Šodienas, 30.maija pēcpusdienā, Liepājā tika pacelti četri Zilie karogi – atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājas Jahtu ostā, Dienvidrietumu peldvietā un pilsētas centrālajā peldvietā pie glābšanas stacijas, pārliecinājās portāls.

Zilais karogs apliecina labu vides un servisa kvalitāti, un tas nozīmē, ka Liepājā pie jūras var droši atpūsties, ka te ir labs serviss, ka ūdens ir tīrs, un apstākļi atbilst cilvēkam draudzīgai videi, skaidro Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece–Kadeģe.

Liepājai kopumā šogad ir piešķirti četri Zilie karogi. Zilos karogus pacēla Jūras meita un Vides izglītības fonda pārstāvis Jānis Ulme. Vispirms Zilo karogu uzvilka mastā atpūtas vietā “Beberliņi”. No Beberliņiem Jūras meita un žūrijas pārstāvji ar tūrisma vilcieniņu tika aizvesti uz Liepājas Jahtu ostu.

Tad Zilais karogs tika pacelts dienvidrietumu pludmalē, bet svinīgā ceremonija noslēdzās ar karoga pacelšanu centrālajā pludmalē pie glābšanas stacijas.

Zilais karogs šogad ir piešķirts visām trim oficiālajām pilsētas peldvietām un arī Liepājas Jahtu ostai.

Liepājas Jahtu osta ir viena no trim jahtu ostām Latvijā, kas šogad var lepoties ar pasaulē vienu no populārākajiem tūrisma ekosertifikātiem, pozicionējot to blakus Stokholmas, Gdaņskas un citām Eiropas un pasaules jahtu ostām.

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš teic:

“Liepājas Jahtu osta var būt lepna, ka atrodas pašā pilsētas centrā, kas dod daudz priekšrocības, bet uzliek arī pienākumu rūpēties par infrastruktūras attīstību un laba servisa nodrošinājumu. Liepājas Jahtu ostas rūpes par vidi un noteikto kritēriju stingru ievērošanu dod pienesumu pilsētas tūrisma nozarei un ir kā skaista rota, un vizītkarte Liepājas ostai”.

J.Lapiņš svinīgajā reizē, paceļot mastā Zilo karogu, arī norādīja, ka Liepājas SEZ pārvalde nule saņēmusi priecīgu ziņu – apstiprināts projekts un finansējums Jahtu ostas modernizācijai un paplašināšanai. Un tas nozīmē, ka tuvāko gadu laikā projekts tiks īstenots.

Zilā karoga piešķiršana balstās uz 33 stingriem kritērijiem, kas iedalīti četrās lielās grupās – vides izglītība un informācija, ūdens kvalitāte, apsaimniekošana un serviss, drošība.

Šogad Liepājas peldvietā pie glābšanas stacijas Zilo karogu pacēla jau 16.reizi, dienvidrietumu peldvietā – septīto, "Beberliņos" – trešo reizi, bet Jahtu ostā – 10.reizi.

Par Liepājas pludmales apsaimniekošanu ik vasaras sezonu gādā pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, kas slēdz līgumus ar apsaimniekošanas uzņēmumiem. Savukārt par Liepājas Jahtu ostas darbību un attīstību rūpējas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Karoga kritēriju izpildi uzrauga Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļa.