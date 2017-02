Atslēgvārdi tūristi | tūrisms | naktsmītnes

Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs pagājušajā gadā viesu pavadīto nakšu skaits palielinājies par 7,5% salīdzinājumā ar 2015.gadu, sasniedzot 4,417 miljonus, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Tostarp ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs 2016.gadā palielinājies par 5,9%, sasniedzot 3,044 miljonus.

Vidējais viesu uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs pagājušajā gadā bija 1,9 naktis.

Kopumā 2016.gadā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 2,304 miljoni viesu, kas ir par 7,7% vairāk nekā 2015.gadā, tostarp apkalpoto ārvalstu viesu skaits audzis par 6,7%, sasniedzot 1,574 miljonus.

Visvairāk ārvalstu viesu pagājušajā gadā uzņemts no Krievijas - 208 800, Vācijas - 187 800, Lietuvas - 158 800 un Igaunijas - 145 300 viesu. No visiem ārvalstu viesiem 34,9% bija no kaimiņvalstīm, tostarp no Krievijas bija 13,3%, no Lietuvas - 10,1%, no Igaunijas - 9,2%, bet no Baltkrievijas - 2,3%.

Pēc statistikas pārvaldes datiem, pērn būtiski pieaudzis viesu skaits no Ķīnas - par 57,8%, ASV - par 33,9%, Izraēlas - par 27,5%, Apvienotās Karalistes - par 22,7%, Spānijas - par 21,6%, kā arī Somijas - par 21,5%. Nedaudz pieaudzis apkalpoto viesu skaits arī no Krievijas - par 2,5%. Savukārt mazāk ārvalstu viesu pērn Latvijā bijis no Beļģijas - par 25,4%, Nīderlandes - par 8,4%, Norvēģijas - par 4,7%, Zviedrijas - par 3,6% un Čehijas - par 3,2%.

Rīgā pagājušajā gadā uzņemti 79,3% ārvalstu viesu, Jūrmalā - 7,3%, Liepājā - 1,7%, Ventspilī - 1,6%, Siguldas novadā - 1,4%, savukārt Daugavpilī - 1,1%.

2016.gadā tūristu mītnēs apkalpoti 730 000 Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 9,8% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt Latvijas iedzīvotāju pavadīto nakšu skaits tūristu mītnēs pērn pieaudzis par 11%, sasniedzot 1,372 miljonus.

Vispopulārākās Latvijas iedzīvotāju apmešanās vietas bija Rīgā (24,7% viesu), Liepājā (8,2%), Jūrmalā (7,7%), Ventspilī (4,1%), Siguldas novadā (3,6%), Daugavpilī (3,5%), Engures novadā (3,2%) un Kuldīgas novadā (3,1%).

2016.gadā 85,4% viesu bija apmetušies viesnīcās un līdzīgās mītnēs, 11,1% bija izvēlējušies viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas, bet 3,5% bija apmetušies kempingos, treileru laukumos.

Rīgas tūristu mītnēs pērn apkalpoti kopumā 1,43 miljoni viesu, kas ir par 7,1% vairāk nekā 2015.gadā. Ārvalstu viesu skaits Rīgā pieaudzis par 7%. Visvairāk Rīgā apkalpoti ārvalstu viesi no Vācijas (12,2%), Krievijas (11,9%), Igaunijas (7,9%), Lietuvas (7%), Somijas (6,8%), Apvienotās Karalistes (6,2%) un Norvēģijas (5,3%).

Tāpat statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2016.gada ceturtajā ceturksnī viesnīcās un citās tūristu mītnēs kopā apkalpoti 462 300 viesu, kas ir par 10,2% vairāk nekā 2015.gada ceturtajā ceturksnī. Tostarp ārvalstu viesu skaits pieauga par 10,8%, sasniedzot 315 600, savukārt Latvijas viesu skaits palielinājās par 9,2% un bija 146 800. Pērn ceturtajā ceturksnī visvairāk tūristu mītnēs apkalpoti viesi no Krievijas - 14,9%, Igaunijas - 11,2%, Lietuvas - 10,3%, Vācijas - 8%, Apvienotās Karalistes - 6,1%, Somijas - 5,8% un Norvēģijas - 5,6%.