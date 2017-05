“Liepājas enerģija” praksē uzņem divus jauniešus no Vācijas

Atslēgvārdi liepājas enerģija | prakse | studenti

Laikā no 23. maija līdz 31. maijam SIA “Liepājas enerģija” ražotnēs praktizēsies četri jaunieši no PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” – divi jaunieši mācību pieredzes apmaiņā un praktisko iemaņu apgūšanā ieradušies no Vācijas, portālu informēja uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda.

Prakses laikā jaunieši apgūs elektrotehniķa profesijas iemaņas. Projekts realizēts, lai veicinātu starpvalstu mācību pieredzes apmaiņu un izvērtētu ieguvumus, apvienojot izglītības iestādēs apgūto zināšanu sintēzi ar praktisko uzdevumu izpildi uzņēmumos.

“Liepājas enerģija” un PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” jau vairāku gadu garumā sadarbojas, nodrošinot prakses vietas topošajiem mehatronisko sistēmu tehniķiem, elektriķiem, atslēdzniekiem un citu profesiju pārstāvjiem. Šādu sadarbību pozitīvi vērtē abas puses, jo prakse ļauj jaunietim reālās situācijās pielietot teorētiski apgūtās zināšanas, kā arī jau studiju gaitā iepazīties ar darba vidi, iekārtām un procesiem, tādējādi gūstot pilnīgāku priekšstatu par izvēlēto profesiju.

Ingrīda Kalniņa, “Liepājas enerģijas” personālvadības un kvalitātes vadītāja, uzsver: “Labai prakses vietai un zinošam prakses vadītājam ir būtiska nozīme kopējā studiju procesā, jo teorētiskās zināšanas ir tikai puse no nepieciešamajām kvalitātēm izvēlētajā profesijā. Prasme pielietot apgūto reālās situācijās, reaģēt atšķirīgās situācijās, prasme strādāt kolektīvā un vēl citas nozīmīgas zināšanas, ko iespējams apgūt tikai prakses laikā, veido topošā darbinieka personību un zināšanu bāzi. Esam gandarīti, ka šogad mūsu uzņēmumu kā prakses devēju izvēlējušies arī jaunieši no Vācijas – tas ir apliecinājums, ka mūsu ražotne ar tās iekārtām un ražotnes procesiem ir interesanta un konkurētspējīga arī starptautiskā līmenī.”

“Liepājas Valsts tehnikuma” starpvalstu studentu mācību pieredzes apmaiņas projekta ietvaros “Liepājas enerģija” pirmo reizi praksē uzņem ārvalstu studentus – divus jauniešus no Vācijas – un kopā ar ārvalstu studentiem vēl divus tehnikuma audzēkņus. Prakses laikā jaunieši “Liepājas enerģijas” speciālistu uzraudzībā iepazīsies ar ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanu, iekārtu ekspluatācijas raksturojumu, tehnoloģiskām shēmām un darbības režīmiem, kā arī katlu automātikas un drošības automātikas darbību, to regulēšanu un pārbaudi.

Prakses – un līdz ar to arī “Liepājas Valsts tehnikuma” starpvalstu studentu mācību pieredzes apmaiņas projekta – noslēgumā norisināsies kopīga uzņēmumu un praktikantu tikšanās, kuras laikā tiks izvērtēti ieguvumus no šādām prakses iespējām uzņēmumos, tiks ņemti vērā ieteikumi gan no uzņēmumu, gan jauniešu puses, lai pilnveidotu līdzīgus projektus un tie būtu saistoši visām ieinteresētajām pusēm.

Šogad “Liepājas enerģija” praksē nodarbinājusi jau septiņus profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus, bet kopumā uzņēmuma darbības laikā “Liepājas enerģijā” praktizējušies 115 studenti; vairāki praktikanti pēc prakses arī turpina darbu uzņēmumā.