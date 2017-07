Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā par 7,8% vairāk viesu nekā pērn

Atslēgvārdi liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs | tūrisms | tūristi

Lai arī vasaras sezonas „karstākie” mēneši vēl ir tikai priekšā, jo ierasti visvairāk apmeklētāju tiek apkalpoti jūlijā un augustā, jau šī gada pirmajos sešos mēnešos Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā (LRTIB) klātienē apkalpoti 7037 apmeklētāji, kas ir par 7,8 % vairāk kā pērn šajā pašā periodā, portālam pavēstīja Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja ienākošā tūrisma speciāliste Agita Vucena.

No kopējā apmeklētāju skaita 1317 bijuši Latvijas ceļotāji (+10,7 %) un 2628 – ārzemju tūristi (+15,4 %). LRTIB no janvāra līdz jūnijam iegriezušies arī 3092 (+1 %) liepājnieki, kas interesējušies par tūrisma piedāvājumu citur Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā, izvēlējušies materiālus par Liepāju saviem viesiem vai iegādājušies suvenīrus.

Gada pirmajā pusē Liepājā visbiežāk viesojušies tūristi no Lietuvas (835, +38,9 %), Vācijas (517, +11,7 %) un Krievijas (236, +21,6 %). Tāpat arī pilsētā bieži sastapti viesi no Igaunijas, Polijas, Lielbritānijas,ASV un Francijas. Kopumā LRTIB reģistrēti tūristi no 58 pasaules valstīm, no kurām kā eksotiskākās varētu minēt Honduras, Čīli, Taivānu, Maltu, Etiopiju, Nepālu.

Grupu ekskursijās šī gada pirmajos sešos mēnešos ar pilsētas vēsturi un tās interesantākajiem apskates objektiem Liepājas gidi iepazīstinājuši 1614 ekskursantus. Novadītas 69 ekskursijas, no tām vairākums latviešu valodā – 34. Vairāk kā pērn bijušas ekskursijas svešvalodās –15 ekskursijas vadītas krievu valodā, 15 – angļu,3 – vācu un 2 somu valodā.

Ekskursijas „Tiksimies Rožu laukumā!”, kas vasarā ik dienas plkst.14:00 aicina apskatīt vecpilsētu gida pavadībā, šogad ir guvušas lielāku popularitāti kā pērn – jūnijā Liepāju iepazinuši par 70,4% vairāk ekskursanti no dažādām Latvijas pilsētām, Polijas, Lietuvas, Izraēlas, Krievijas un Ukrainas, nekā tas bija pagājušā gada jūnijā.

Statistiku par Liepājas naktsmītnēs nakšņojošajiem tūristiem LRTIB apkopo gada beigās, kad arī iegūst pilnīgāku ainu par to, cik Vēju pilsēta ir bijusi pievilcīga kā tūrisma galamērķis.