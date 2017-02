Liepājas Reģionālajā slimnīcā - gripas karantīna

Atslēgvārdi gripas epidēmija | liepājas reģionālā slimnīca | karantīna

Sakarā ar to, ka palielinājusies saslimstība ar akūtām vīrusu infekcijām, to skaitā arī ar gripu, sākot no šodienas, 2.februāra, Liepājas Reģionālajā slimnīcā noteikta gripas karantīna un stigri ierobežota apmeklētāju plūsma, portālu informēja SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

“Iedzīvotājus lūdzam ievērot karantīnas noteikumus un izrādīt sapratni. Savukārt par visiem neskaidriem gadījumiem konsultēties ar ārstējošo ārstu,” tā Indra Grase.

Mediķi aicina pacientu radus un draugus bez vajadzības neierasties slimnīcā, lai izvairītos no saslimšanas. Īpaši šajā laikā neņemt līdzi mazus bērnus, jo viņu imūnā sistēma nav tik izturīga kā pieaugušajiem.