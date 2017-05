Atslēgvārdi politika | pašvaldību vēlēšanas | Saskaņa | valērijs agešins

Portāls šorīt, 16.maijā saņēma lasītāja vēstuli, kurā Raivis raksta: “Liels bija mans pārsteigums nākot vakar mājās ap pulksten 22 un ieraugot kaut ko šādu (attēlos) uz visām daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu durvīm! Ar kādām tiesībām “Saskaņa” uzdrīkstas kabināt uz privātīpašuma savus draņķus?! Viņi kā zagļi izmanto tumšo laiku, lai viņus nepamanītu, lai kāds nenolidina pa trepēm.”

“Gribētos dzirdēt saskaņieša komentāru,” turpina Raivis: “Es domāju visus šos bukletus aiznest uz viņu centru un tur nomest. Visatļautība!”

Raivis nav vienīgais, kurš portālam vēsta par “Saskaņas aktivitātēm, kuras liepājniekiem ir nepatīkamas, šķiet pat uzbāzīgas.

Kāds cits liepājnieks portālam raksta: “Karostā, Ģenerāļa Baloža ielā, šorīt, 16.maijā, pasta kastītē 8 bukleti samesti. Tas ir kaut kāds murgs!”

Kāda cienījama vecuma kundze no Laumas rajona portālam telefoniski sūdzējās, ka aizvadītās nedēļas nogalē “Saskaņas” aģitatori staigājuši pa dzīvokļiem un ne tikai bukletus dalījuši, bet arī aģitējuši balsot par “Saskaņu”.

Savukārt kāds jauns vīrietis stāsta, ka pirmdienas, 15.maija, vakarā šī politiskā spēka aģitatori daudzdzīvokļu māju, kurā viņš dzīvo, apmeklējuši pat divkārt. “Kad ap septiņiem vakarā atgriezos no darba, uz dzīvokļu ārdurvju rokturiem bija uzkarināti bukleti ar aicinājumu balsot par “Saskaņu”. Novācām bukletus,” stāsta vīrietis: “Bet pēc desmitiem vakarā, kad atgriezos no pastaigas ar suni, bija sakarināti jauni bukleti.”

Savukārt kāda sieviete no Dienvidrietumu rajona stāsta, ka viņu pirmdienas, 15.maija, vakarā ap pulksten 23 saskaņieši izcēluši no pirmā nomidža: “Tā kā esmu strādājošs cilvēks un rītos agri dodos uz darbu, tad vakaros pie miera dodos laikus. Mani uzmodināja neatlaidīgs zvans pie durvīm, zvanīja vēl un vēl. Tā kā daudzdzīvokļu mājā esam ierīkojuši domofonu, līdz ar ko svešie kāpņu telpā netiek, tad cēlos no gultas, jo biju nobažījusies, ka kādam no kaimiņiem nelaime gadījusies.”

“Liels bija pārsteigums, kad pie durvīm vēlajā stundā stāvēja jauna sieviete, kas nav mājas iedzīvotāja. Viņa sevi nodēvēja par Annu un latviešu valodā, bet ar stipri jūtamu krievu akcentu, uzdevusies par partijas “Saskaņa” pārstāvi, sāka izprašņāt, vai došos balsot, par ko balsošu, kā arī aģitēt balsot tieši par “Saskaņu”, turpina Ilze.

Viņa atzīst, ka sašutums par uzbāzību bijis tik liels, ka pat vārdu pietrūcis: “Vienkārši aiztaisīju durvis. Taču dzirdēju, ka kāpnēs rosījās vairāki aģitatori. Varēja būt kādi trīs četri, jo dzirdēju arī vairāku puišu balsis. Pēc tam, nevarēdama vairs aizmigt, nevarēju rimties domāt. Pirmkārt, kā šie uzbāzīgie aģitatori tiek ēkās, vai viņiem kāds kodus izpauž? Otrkārt, vai netiek pārkāpti noteikumi par privātīpašumu, jo tā tomēr ir laušanās liepājnieku privātajā telpā? Aizmigu beidzot ar domu, ka, manuprāt, šādi, tik uzbāzīgi, īstenojot priekšvēlēšanu kampaņu, “Saskaņa” vēlētājus drīzāk nostāda pret sevi. Tas izskatās pēc izmisuma soļa...”

Partijas “Saskaņa” līderis Valērijs Agešins, aicināts komentēs liepājnieku sūdzības par to, ka, Liepājas iedzīvotājuprāt, “Saskaņas" priekšvēlēšanu kampaņa ir pārlieku agresīva, portālam apstiprināja: “Varu apliecināt, ka mūsu komanda ļoti aktīvi strādā, lai informētu liepājniekus par “Saskaņas” piedāvājumu Liepājas pilsētas domes vēlēšanās un lai uzvarētu šajās vēlēšanās.”

Taču uzsvēra: “Savu priekšvēlēšanu kampaņu esam organizējuši, ievērojot likumā paredzētos nosacījumus.”

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš, jautāts, vai liepājnieki ar sūdzībām vērsušies arī pie kārtības sargiem, portālam atzina, ka līdz šim Pašvaldības policijā sūdzības saistībā ar “Saskaņas” priekšvēlēšanu kampaņu nav saņemtas.

K.Vārpiņš skaidro, ka attiecībā uz politiskā spēka reklamēšanu spēkā ir tie paši noteikumi, kas attiecas uz reklāmu: “To nosaka Reklāmas likuma IV nodaļa “Reklāmas izgatavošanas un izplatīšanas noteikumi”.” Piemēram, likums nosaka, ka reklāmas izplatītāja pienākums ir sniegt informāciju par reklāmas devēju. Savukārt reklāmas devējs ir atbildīgs par attiecīgās reklāmas saturu.

Savukārt Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma IV 1 nodaļa nosaka, kā drīkst veikt iespiedtehnikā izgatavotu priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu izplatīšanu. Šī paša likuma VI nodaļa “Priekšvēlēšanu aģitācija publiskās vietās” nosaka kārtību, kādā ir tiesības izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās – gan ārtelpās, gan iekštelpās.

Līdz ar šiem abiem likumiem izriet, ka, iznēsājot reklāmas bukletus pa mājām, saskaņieši noteikumus nav pārkāpuši.

“Zvanīšana pie iedzīvotāju mājokļu durvīm, protams, ir cits jautājums,” atzīst K.Varpiņš. Un piebilst: “Bet tas nav aizliegts.”

