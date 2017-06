Liepājnieki steidz pie urnām; dažs - ar ziediem rokās

Atslēgvārdi pašvaldību vēlēšanas | iecirkņi

Šorīt pulksten 7 durvis vēlētājiem vēra vēlēšanu iecirkņi. Kopumā Liepājā ir 21 iecirknis. Turklāt šogad iecirkņu atrašanās vietās ir nelielas izmaiņas. Ja iepriekš Liepājas Latviešu biedrības namā bija divi iecirkņi, tad nu – viens. Otrs pārcelts uz koncertzāli “Lielais dzintars”.

Tāpat kā 2013.gada Liepājas pašvaldības vēlēšanās, arī šoreiz, izraugoties jauno pilsētas domes deputātu sastāvu, liepājniekiem jāizdara sava izvēle no desmit sarakstiem. Lai gan biļetenu skaits nav mainījies, kandidātu pulks, kas vēlas sēsties deputāta krēslā, ir gandrīz par pussimt cilvēkiem kuplāks – kopā 166.

Portāls pārliecinājās, ka liepājnieki vēlēšanu dienas rītu neizmanto, lai izgulētu darba nedēļas nogurumu – jau septiņos no rīta, līdzko iecirkņu durvis tika atvērtas, lielākajā daļā iecirkņu sākās rosība.

Visnaskākais vēlētājs, patīkami pārsteidzot komisijas darbiniekus, bija kāds kungs 230.iecirknī Liepājas 10.vidusskolā. Viņš, ieradies tieši pulksten septiņos, darbiniecēm pasniedza ziedus – smaržīgu ceriņziedu buķeti.

Viena no pirmajām balsotājām Liepājas 10.vidusskolā bija arī Elza Lange. Viņas pirmais gājiens uz iecirkni balsot bijis pārliecības dēļ: “Labs tas darbiņš, kas padarīts no rīta.” Kundze teic, ka vēlēšanās piedalās vienmēr: “Tas taču ir katra pienākums!”

Alīna Samuseviča kopā ar dzīvesbiedru arī pie urnas steidz tūdaļ pēc septiņiem no rīta: “Vīram astoņos sākas darbs. Un tā kā mēs balsot vienmēr cenšamies doties kopā, tad nolēmām vispirms izdarīt savu pilsoņa pienākumu un tikai tad pārējo.”

Taujāta, vai nav gadījies izlaist kādu balsošanas reizi, viņa pārliecināti pauž: “Nē, tas ir katra pilsoņa pienākums un mēs to vienmēr darām. Ne piespiedu kārtā. Gluži pretēji –

mēs uzskatām, ka varam noteikt, kas notiks mūsu pilsētā. Ar savu lēmumu iesaistāmies pilsētas pārvaldībā. Dzīvojam visu laiku Liepājā, redzam, kā pilsēta mainās un aug. Labs piemērs ir izveidotie bērnu laukumi, kurp ar mazbērniem regulāri dodos. Esam par progresu, lepojamies ar pilsētas attīstību.”

232.iecirknī, kas atrodas Liepājas Latviešu biedrības namā, pēc septiņiem no rīta portāla sastaptā Regīna Reinholde teic: “Tas jau nav agri! Mēs braucam uz laukiem, bet pirms tam jāpaspēj nobalsot. Balsot dodos vienmēr, vēl nav bijusi reize, kad neesmu to darījusi. Tas ir ne tikai pilsoņa pienākums, to liek arī mana sirdsapziņa.”

Viņas dzīvesbiedrs Viesturs Reinholds piebilst, ka arī viņam došanās pie urnas nav tikai pienākums: “Šis šodien ir galvenais darbs. Nu tas paveikts, varēsim darīt citus darbus.”

“Kas agri ceļas, tas zeltu smeļas,” teic turpat Biedrības namā sastaptā Zita Ribakova: “Un man patīk visus svarīgākos darbus padarīt agri no rīta. Vienmēr tā daru. Tas ir mans pienākums, lai Latvijā un Liepājā kaut kas uzlabotos. Man jau gan vairs nekas neuzlabosies, bet maniem bērniem un mazbērniem gan.”

Tāpat agrā rīta stundā, aptuveni pusstundu pēc iecirkņu durvju vēršanas, steidzīgā solī pie urnas dodas Armands: “Tūdaļ dodos uz Rīgu. Tā kā nezinu, vai līdz iecirkņa slēgšanai paspēšu atgriezties, steidzu tagad. Jo balsošanu garām palaist negribu. Man svarīga Liepājas nākotne, tādēļ vēlos dot savu artavu.”

Liepājas Universitātē, kur atrodas 231.iecirknis, tieši pie urnas portāls sastapa Pāvelu Juru. Viņš pauž pārliecību, ka ikvienam, kam vien ir balsstiesības, obligāti jādodas uz vēlēšanām. Kaut vai tāpēc vien, lai pēc tam nebūtu jābrēc, ka nav ievēlēti īstie.

“Man astoņos sākas lekcija, tādēļ nobalsot steidzu pirms. Jo labs, kas padarīts,” stāsta P.Jurs un uzsver: “Uz vēlēšanām jāiet obligāti! Tas, manuprāt, ir viens no tiem retajiem pienākumiem, kas Satversmē pret pilsoni noteikti. Patiesībā viss ir ļoti vienkārši: ja tu nepiedalīsies vēlēšanās, tad mums būs mazākuma demokrātija. Viens gudrs vīrs – Džons Stjuarts Mils - vēl 19.gadsimtā teica: demokrātija ir mazākuma tirānija. Proti, aptuveni 30 vai 40% deleģē varu. Un no šiem procentiem valdošajiem tiek vēl mazāk.

Ja parēķinām matemātiski, iedzīvotāju interesi pašlaik pārstāv mazākums. Un tas nav pareizi. Jo vidējā vēlētāju aktivitāte pašvaldības vēlēšanās ir 40%. Ar mazu astīti. No šī daudzuma valdošajai koalīcijai ir vēl mazāk. Un matemātiski tas nozīmē, ka valdošā koalīcija pārstāv mazākuma intereses.”

“Lai pēc vēlēšanām nebūtu jāraud, ka nav iebalsoti īstie, ir jāiet balsot,” viņš uzsver un piebilst: “Iespējams, vietējā līmenī ir konkurences trūkums, jo mums Liepājā nav pārāk liela konkurence. Bet veselīgā konkurence iespējama tikai tad, ja mēs visi ejam uz vēlēšanām un izdarām savu izvēli. Jo aktīvāki ir vēlētāji, jo veselīgāka ir politika. Un rezultāts līdz ar to būtu vēl labāks.”

Portāls noskaidroja, ka līdz pulksten 10 Liepājā nekādi pārkāpumi vēlēšanu iecirkņos nav konstatēti.

Savukārt Liepājas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Simona Petrovica vēlētājiem, pirms viņi dodas pie urnām, iesaka pievērst uzmanību pasu derīguma termiņiem, jo, dodoties balsot, līdzi jāņem derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte. Tāpat viņa iesaka, dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi ņemt uzaicinājuma vēstuli.

Portāls jau informēja, ka pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietos Vēlētāju reģistrs, un katrs vēlētājs vēlēšanām sākotnēji ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī, kas atbilda vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanām.

Gadījumā, ja kāds nezina vai aizmirsis, uz kuru vēlēšanu iecirkni viņam jādodas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nodrošina iespēju vēlētājiem noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni arī internetā – http://web.cvk.lv/pub/public/30537.html.

Gadījumā, ja vēlētājs kādu no kandidātiem sarakstā vēlas izcelt, tad lodziņā jāievelk plusiņš. Savukārt gadījumā, ja vēlētājs kādu no kandidātiem sarakstā vēlas izsvītrot, tad tieši tā arī jādara – kandidāta uzvārds jāsvītro, nevis lodziņā jāiezīmē mīnuss. Savukārt gadījumā, ja vēlētājs kandidātu sarakstā korekcijas nevēlas izdarīt, tas jāatstāj nelabots.

Atgādinām, ka vēlēšanu iecirkņi šodien, 3.jūnijā, būs atvērti līdz pulksten 22.