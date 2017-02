LiepU koordinēs starptautisku projektu

Atslēgvārdi liepajas universitāte | ārzemju sakaru nodaļa | projekts

Liepājas Universitātes Ārzemju sakaru daļa, kura nodarbojas ar Erasmus mobilitātes programmu īstenošanu, tagad ir arī projekta, kurš vērsts uz kapacitātes stiprināšanu starp augstskolām, realizētāja, portālam pastāstīja Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Projektā „RUECVET” ir iesaistītas trīs Eiropas valstis – Latvija, Malta un Kipra un divas valstis, kuras neatrodas Eiropā – Krievija un Uzbekistāna. Ņemot vērā to, ka Eiropas valstu izglītības sistēma ir atšķirīga, iepazīstinot citas valstis ar Eiropas pieredzi, ir šo valstu jauna pozitīvā pieredze un solis uz priekšu. Projektā piedalās astoņas universitātes no Krievijas un Uzbekistānas, un trīs no Eiropas.

Šādos projektos no Latvijas kā koordinatori ir iesaistītas divas augstskolas – Liepājas Universitāte un Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija, kurai šī, atšķirībā no liepājniekiem, nav pirmā pieredze projekta koordinēšanā.

Liepājas Universitātes Ārzemju sakaru daļas vadītājs Patriks Morevs atzīst: „Tas ir gods, ka esam novērtēti un šajā projektā trīs gadus būsim granta turētāji. Informāciju par šo iespēju ieguvu 2015. gadā, esot izstādē Baku (Azerbaidžānā). Šis ir pirmais projekts Liepājas Universitātei kapacitātes stiprināšanai, bet esam procesā, lai piedalītos vēl divos projektos kā koordinatori un trijos kā partneri.”